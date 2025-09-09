NewsMilan, chi sono i rossoneri impegnati in giro per il Mondo

Tra qualificazioni cruciali e amichevoli d’oltreoceano, otto giocatori rossoneri vestiranno oggi la maglia della loro nazionale.

La sosta per le Nazionali non ferma il mondo rossonero: sono ben otto i giocatori del Milan impegnati in match ufficiali o amichevoli internazionali in questa giornata. Tra qualificazioni europee e sfide oltreoceano, l’occasione è perfetta per mettere alla prova forma e mentalità.

La lunga notte dei milanisti impegnati con le nazionali parla di ambizione, fatica e professionalità. Tutti i calciatori hanno l’unico obiettivo di fare bene e tornare a Milanello, pronti a ricoprire ruoli decisivi nel progetto rossonero.

Ultim’ora Milan: i rossoneri in giro per il Mondo

A dare il via al programma è Davide Bartesaghi, impegnato con l’Italia Under-21 nella sfida contro la Macedonia del Nord a Bitola: un turno cruciale delle qualificazioni agli Europei. In serata, a Parigi e Belgrado, altri protagonisti: Maignan e Rabiot con la Francia contro l’Islanda. Contemporaneamente, Pavlovic e Loftus-Cheek si affrontano in Serbia-Inghilterra, valida per la corsa al Mondiale.

Nella notte il terzino Estupinán affronterà con l’Ecuador l’Argentina a Guayaquil nelle qualificazioni mondiali. Sarà il turno di Pulisic, con gli Stati Uniti in amichevole contro il Giappone a Columbus, Ohio. La giornata internazionale si chiude con Santiago Gimenez che sfiderà la Corea del Sud con il Messico da Nashville.

Gli impegni in nazionale rappresentano un doppio banco di prova: da un lato, un’opportunità per confermare il proprio valore; dall’altro, un rischio fisico e mentale. Allegri e il suo staff monitoreranno con attenzione i rientri, in vista dei prossimi impegni di campionato: un elemento su cui calibrare gestione della rosa, recuperi e carichi di lavoro.