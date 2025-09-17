Non solo Caprile, nuova pista per la porta Milan: affondo da 25 milioni

La dirigenza rossonera è alla ricerca di nuovi rinforzi in porta: oltre al portiere del Cagliari, si lavora per un altro colpo

Il Milan si divide tra calcio giocato e programmazione, con lo staff tecnico e la squadra che preparano il prossimo impegno di campionato e la dirigenza che rimane alle prese con i piani per la crescita del club.

L’intenzione del nuovo staff dirigenziale capitanato dal direttore sportivo Igli Tare è quello di creare una squadra sostenibile economicamente e in grado di competere nel presente, dando sempre un occhio all’avvenire. Questo spiega alcune mosse sul mercato, tra quelle messe in atto nel corso dell’estate e quelle che riguarderanno i prossimi mesi.

Capitolo portiere: Milan su Caprile, ma non è l’unico nome in lista

I rossoneri sono a caccia di un nuovo portiere, vista la situazione complicata legata a Mike Maignan. Il capitano del Milan vedrà il proprio contratto scadere il 30 giugno 2026 e le difficoltà per trovare la quadra per un prolungamento portano il Diavolo a valutare eventuali opzioni alternative.

Si è parlato di Elia Caprile, che dopo varie esperienze sta facendo molto bene a difesa dei pali del Cagliari, ma il classe 2001 non sembra l’unico nome nella wishlist di Tare. I rossoneri sarebbero infatti sulle tracce di Marco Carnesecchi, portiere dell’Atalanta e nel giro della Nazionale maggiore.

Carnesecchi ha dimostrato le sue qualità dapprima con la maglia della Cremonese tra Serie B e massimo campionato, per poi trasferirsi a Bergamo dove ha trovato continuità e ha avuto modo di calcare i campi europei. Un profilo giovane, che sembra in grado di poter crescere ancora di più e che ben si sposerebbe con le caratteristiche desiderate dalla società: per adesso è soltanto un pensiero, ma il Milan potrebbe trovare in lui il portiere ideale per il presente e per il futuro.