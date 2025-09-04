Non solo Vlahovic, scambio lampo sfumato tra Milan e Juve: il retroscena

Negli ultimi giorni di mercato estivo il club rossonero avrebbe valutato uno scambio con i bianconeri per un calciatore: i dettagli.

Il nuovo Milan di Massimiliano Allegri è al completo, con nuovi innesti e rivoluzioni il tecnico livornese ha già testato la sua nuova squadra. Il tempo delle valutazioni è finito, c’è bisogno di lavorare e macinare punti con l’obiettivo di tornare in Champions League e andare il più a lungo possibile in Coppa Italia.

L’arrivo di Luka Modric è stato senza dubbio il colpo di mercato più interessante per i tifosi rossoneri, che hanno già visto il croato nella sua veste migliore a dirigere il centrocampo del Milan. Tra colpi sfumati, trattative stenuanti il suo arrivo è stato un momento di gioia per tutti i milanisti. Ma c’è di più.

Sfuma un affare tra Milan e Juve: il retroscena di mercato

In questa sessione di mercato sembrava che anche Vlahovic fosse destinato a vestire i colori rossoneri. Ma le richieste troppo alte della Juventus e un ingaggio importante hanno trascinato a lungo la trattativa senza che si potesse concludere. Sembrerebbe però che l’affare per il cartellino del serbo non fosse l’unico nodo da sciogliere tra Milan e Juve.

L’esperto mercato Matteo Moretto ha rivelato un retroscena sorprendente: i dirigenti del Milan avrebbero preso in considerazione l’ipotesi di uno scambio tra Samuel Chukwueze e Nicolás González. Un’idea concreta, discussa fino ad un passo dall’essere lanciata ufficialmente.

Scambio Chukwueze-González? Resta solo un’ipotesi!

L’operazione però non è mai decollata – come ormai noto – tanto da spingere i club a cedere i calciatori ad altre squadre. Chukwueze ha lasciato il Milan e ha firmato un prestito oneroso con il Fulham. Nel frattempo anche Nicolás González ha cambiato aria, sbarcando all’Atlético Madrid con una formula simile.

L’idea di scambio, seppur effettivamente valutata, è rimasta solo un’ipotesi. I dirigenti rossoneri hanno preferito altre strade strategiche, probabilmente più pragmatiche rispetto a uno scambio tra due profili con esigenze di mercato differenti. Alla fine, i giocatori hanno scelto binari distinti e coerenti con le rispettive carriere per trovare maggiore spazio e resa.

Il mercato dei rossoneri è stato decisamente fluido e ricco di colpi: l’idea di mettere sul piatto Chukwueze per ottenere González dimostra la focalizzazione dei vertici sportivi su operazioni mirate e sul continuo aggiustamento degli equilibri.