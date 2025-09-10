Nuova cessione e anche il Milan sorride: arrivano altri 4 milioni!

Continua il calciomercato in casa Milan e in un modo o nell’altro i rossoneri riescono ancora ad incassare dalle cessioni.

Il Milan è stato protagonista di una campagna legato ad acquisti e cessioni letteralmente impressionante con il club molto attivo sia per quel che riguarda le entrate che per le uscite ed i rossoneri – anche a sessione estiva – stanno lavorando da questo punto di vista. Il club ha chiuso le cessioni di Bennacer ed Adli ma nelle ultime ore è arrivata un’altra cessione importante per le dinamiche del club, un altro importante incasso in questa stagione.

Addio Milan e nuova cessione: ecco quanto incassano i rossoneri

Importanti novità in casa Milan, si lavora sia al presente che al futuro ma allo stesso tempo il neo Ds Tare cerca di incassare la maggior cifra possibile dalle uscite. D’altronde la società rossonera non si è qualificata per le coppe e serve quindi fare cassa per evitare di concludere il mercato e il bilancio in negativo, e ora arriva un’altra cessione.

Il Milan ha venduto molto, sia giocatori big come Theo Hernandez e Tijani Reijnders ma anche altre possibilità. Il club rossonero ha ceduto con altre formule come nei casi di Chukwueze e Musah, ceduti entrambi in prestito con diritto di riscatto. Nelle ultime ore un’altra cessione ha favorito gli incassi rossoneri, c’è stato anche il costante Here We Go del giornalista Fabrizio Romano.

Sorpresa Milan, arriva un nuovo incasso: va in Arabia!

Negli ultimi minuti il giornalista Fabrizio Romano ha confermato la cessione del giovane talento Jan Simic al club arabo dell’Al Ittihad, passaggio dall’Anderlecht e il club belga incassa circa 20 milioni di euro dalla cessione. Una notizia che può far felici anche le casse del club rossonero.

Il Milan incassa infatti circa il 20 % da questa cessione e la società milanese può cosi guadagnare 4 milioni di euro da questa trattativa a sorpresa. Un incasso senza dubbio inaspettato e sicuramente molto importante per la società rossonera che incassa ancora una volta da una nuova e inedita cessione.