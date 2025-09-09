Nuova cessione in Arabia e tesoretto anche per il Milan: accordo ad un passo

Il Milan ha incassato davvero moltissimo in questa ultima sessione di calciomercato. E ciò riguarda non solo le cessioni del club.

Con la mancata qualificazione alle Coppe europee in casa Milan il club ha lavorato molto in uscita, perfezionando diverse cessioni di top player e non solo. Ovviamente gli addii che hanno fatto più rumore sono quelli di Tijani Reijnders e Theo Hernandez ma in realtà il club ha ceduto diversi giocatori, con diverse formule, anche in prestito con diritto.

Gli ultimi addii sono stati quelli di Bennacer e praticamente Adli, il primo ceduto in prestito e il secondo praticamente ceduto a titolo definitivo in Arabia, all’Al Shabab. Sempre dall’Arabia il club rossonero potrebbe presto ricevere un’altra piccola somma, stavolta non legata ad una cessione ma ad un diritto di rivendita.

Addio Milan, l’ex promessa rossonera vicino alla cessione

Come riporta il giornalista Fabrizio Romano il difensore Jan Simic è vicino al trasferimento dall’Anderlecht all’Al Ittihad, squadra del campionato arabo. Simic era un giovane talento rossonero che tempo fa però ha deciso di lasciare il club rossonero e cercare una squadra dove trovare un pò di minutaggio maggiore.

Il giocatore andrà cosi in Arabia per circa 12 milioni di euro ed il Milan incasserà il 20 % di percentuale della rivendita, poco meno di 3 milioni di euro.