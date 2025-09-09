Nuovo San Siro, la decisione lascia tutti senza parole: la posizione del Milan

San Siro, il futuro dell’impianto nuovamente rimandato: cosa è successo in queste ore.

Le Nazionali impegnate nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 sono pronte ad andare in archivio e tornare ad ottobre. Dunque questo fine settimana occhi puntati sulla Serie A. Il calendario in occasione del terzo turno ha stabilito il match tra Milan e Bologna: entrambe le formazioni a quota tre punti in classifica.

Domenica alle 20:45 riflettori puntati su San Siro dove il calore dei tifosi non dovrebbe mancare. I supporters rossoneri sono anche in attesa di conoscere il futuro del proprio stadio.

San Siro, slitta la decisione sul futuro

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il Comune di Milano ha deciso di rimandare la decisione in merito a San Siro: la costruzione di un nuovo impianto o la riqualificazione del vecchio è stato uno dei dossier più discussi degli ultimi anni e in particolare dal 2018.

Ad oggi però, 09 settembre 2025 ancora nessuna novità. Inizialmente la delibera si sarebbe dovuta riunire in questi giorni, ma l’incontro è stato rimandato alla prossima settimana. In merito si è espresso il sindaco del capoluogo lombardo Beppe Sala:

“La delibera deve arrivare in Giunta tra questa e la prossima settimana, magari più facilmente la prossima. Non più in là, altrimenti non ce la facciamo più”.

Dichiarazioni che hanno fatto capire come il primo cittadino voglia arrivare quanto prima ad una soluzione.

San Siro, la telenovela avrà fine ?

La continua incertezza ha penalizzato le due società milanesi Inter e Milan, poiché non avendo soluzioni sono costrette ad attendere l’esito del futuro del Meazza, bloccato ogni volta da burocrazia o divergenze politiche. Proprio il mese scorso quando in Municipio erano pronti a riunirsi, l’inchiesta della Procura sugli abusi edilizi aveva messo in standby la situazione.

Il capitolo stadio sta diventando una sorta di telenovela che entrambe le squadre meneghine hanno vissuto negli ultimi mesi in ottica mercato: il Diavolo con Ardon Jashari, riuscendo alla fine a far cadere il muro del Club Brugge, mentre il Biscione con Ademola Lookman, trattativa però sfumata. Nonostante i rossoneri siano riusciti ad ingaggiare lo svizzero, la sorte ha giocato un brutto scherzo poiché il centrocampista ha subito un grave infortunio al perone.

Nel frattempo San Siro dopo aver festeggiato un secolo di vita, ha intenzione di continuare a ospitare le partite del Milan, magari celebrando uno scudetto. Nella stagione appena iniziata, gli uomini di Allegri hanno giocato in casa in due occasioni, contro il Bari in Coppa Italia e Cremonese in campionato.