Verso Milan-Bologna, buone notizie per Allegri: Italiano perde un big

La terza giornata di Serie A sta per partire, il tecnico rossonero è alle prese con assenze e infortuni: le possibili scelte per la gara

La ripresa degli allenamenti a Milanello dopo la sosta per le nazionali è lenta e progressiva. Se Luka Modric (Croazia),Zachary Athekame (Svizzera Under 21), Alexis Saelemaekers e Koni de Winter (Belgio) hanno terminato i loro impegni con le rispettive nazionali, Allegri deve fare ancora a meno di numerosi uomini.

In vista di Milan-Bologna, il mister è in attesa di Maignan, Rabiot, Pavlović, Loftus-Cheek, Gimenez, Bartesaghi, Estupiñan e Pulisic. Intanto si continua a lavorare e c’è un nuovo volto rossonero che scalpita per un posto da titolare.

Verso Milan-Bologna: le scelte di Allegri

David Odogu, è determinato a far valere il proprio talento fin da subito. Difensore centrale classe 2006 acquistato in extremis dal Wolfsburg per circa 10 milioni di euro tra parte fissa e bonus, è dotato di fisicità, intelligenza tattica e aggressività nel contrasto.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, il calciatore si sente pronto a stupire San Siro, Odogu rappresenta il profilo moderno del difensore: fisico robusto, versatilità tattica e mentalità vincente. La sua volontà di conquistare la maglia da titolare, già durante la sua prima stagione, conferma l’ambizione del club rossonero di miscelare esperienza e giovinezza in difesa.

Ma Allegri confida anche nel ritorno di Leao, che potrebbe rivedere il campo dopo il suo infortunio subito nel match di Coppa Italia lo scorso agosto. Sarebbe anche la prima volta il tecnico vedrebbe in azione la coppia d’attacco Leao-Nkunku. Da Bologna però ci sono buone notizie per il tecnico.

Milan-Bologna: problemi per Italiano

Il Bologna perde Sulemana: un problema da risolvere. Arrivato in prestito dall’Atalanta, ha rimediato una lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro durante il ritiro con il Ghana. Il responso degli esami è chiaro: lo stop non sarà breve. Il club rossoblù ha confermato che il centrocampista sarà indisponibile per almeno quattro settimane.

Questo significa che non sarà disponibile per la gara contro il Milan di Allegri e nonostante non abbia ancora trovato spazio in campionato, la sua fisicità e capacità di copertura sarebbero potute diventare risorse preziose per Vincenzo Italiano in vista di una super gara.

Il tecnico dovrà ora affidarsi a soluzioni alternative per mantenere equilibrio e solidità non solo nel corso del match, ma anche nelle prime fasi della stagione. Per il Milan e sarà un’opportunità unica per provare a strappare subito una vittoria e continuare la scia positiva innescata la scorsa giornata.