Nuovo San Siro, tutto pronto: c’è l’annuncio di Sala

Le ultime dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Milano lasciano intendere che a breve il Milan potrà godere di un suo stadio di proprietà: l’annuncio non lascia dubbi.

Giuseppe Sala è tornato ad esprimersi su una delle questioni più districate degli ultimi anni: la possibilità che le due squadre più importanti di Milano, Inter e Milan, possano beneficiare di uno stadio di proprietà. Una condizione prioritaria all’interno del panorama calcistico mondiale visto che garantisce ai club un maggior guadagno e controllo sulle proprie partite.

Ora finalmente, stando alle ultime parole del sindaco, la questione relativa allo stadio potrebbe conoscere una svolta decisiva in tempi brevi. Più precisamente, la delibera sulla vendita dello stadio San Siro di Milano approderà in giunta già dalla prossima settimana.

Arriva la conferma di Sala sul nuovo stadio: c’è l’annuncio

Di seguito riportiamo le parole del sindaco durante un evento tenutosi a Milano. “L’importante è che la vicesindaca Scavuzzo completi gli incontri con tutte le forze politiche, ma per il resto siamo pronti, la settimana prossima andiamo in giunta”.

Inoltre il primo cittadino si è espresso così sulla Procura e la Corte dei Conti: “Ho lasciato alla vicesindaca Scavuzzo la verifica, dal punto di vista di tutte le entità che hanno partecipato a questa lunga storia, di cosa ne pensano. Ovviamente ognuno poi farà il suo mestiere, però siamo sufficientemente tranquilli, stiamo rispettando pienamente le regole. Quindi, siamo pronti a procedere, però è importante adesso ascoltare il parere di tutti”.