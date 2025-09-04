Odogu al Milan, il dg del Wolfsburg confessa: “Non volevamo questo”

Il direttore generale del Wolfsburg ha parlato di David Odogu e del suo trasferimento al Milan. Il club tedesco aveva piani ben diversi per il giocatore.

L’ultimo colpo del Milan in una sessione di mercato a dir poco rovente è stato David Odogu. Un acquisto che di certo non scalda la piazza, vista la giovane età del tedesco e il curriculum ancora tutto da scrivere. Il classe 2006 arriva dal Wolfsburg per circa 10 milioni di euro da perfetto sconosciuto, al posto del difensore d’esperienza che Max Allegri e i tifosi rossoneri tanto chiedevano.

Nella conferenza stampa di presentazione di oggi, il 19enne ha mostrato tutta la sua personalità, non nascondendosi e affermando di volersi prendere un posto da titolare nel Milan. Nelle scorse ore anche Peter Christiansen, direttore generale del Wolfsburg, è tornato a parlare del suo ex giocatore. I tedeschi puntavano molto su Odogu, sia per questa stagione che per le prossime.

Il dg del Wolfsburg rammaricato per Odogu: “Volevamo restasse qui”

Ai microfoni della rivista tedesca Kicker, il dg del Wolfsburg ha parlato della cessione di Odogu, non nascondendo che i piani del club erano ben diversi da come poi sono effettivamente andate le cose. Il neo-rossonero era una pedina centrale nel futuro del Wolfsburg, ma l’offerta del Milan ha cambiato tutto:

Volevamo che Odogu si affermasse qui, non c’erano dubbi. Avevamo un piano preciso, che avrebbe incluso anche un prestito in Germania o altrove per aumentare il minutaggio. Tutto è cambiato quando il Milan lo ha voluto. David e i suoi agenti erano convinti che questo fosse il passo giusto per lui. Gli auguriamo il meglio.

Il trasferimento a titolo definitivo di Odogu non era, dunque, nei piani del Wolfsburg che credeva fortemente nel giocatore. L’appeal del Milan ha, però, avuto la meglio con il classe 2006 che non ci ha pensato due volte a vestire i colori rossoneri.