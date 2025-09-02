Odogu sicuro della scelta Milan: “Sonon grato di essere parte di questo club”

Il calciatore tedesco ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali social della società: stupore e felicità per il nuovo acquisto!

Arrivato a sorpresa al Milan nelle ultime ore del mercato, David Odogu è un nuovo calciatore del Milan. Il DS Igli Tare e Massimiliano Allegri hanno deciso di puntare su Odogu anche per ragioni strategiche. Il difensore tedesco ha firmato un contratto pluriennale: quattro anni fino al 30 giugno 2029, con opzione per prolungare fino al 2030, e ha scelto di indossare la maglia numero 27.

L’acquisto, realizzato con un investimento complessivo di circa 10 milioni di euro (parte fissa più bonus), è stato concretizzato in extremis, con volo da Wolfsburg, visite mediche e firma depositata il giorno stesso.

“È incredibile essere parte di questo club”, le prime parole di Odogu in rossonero

Sui canali social della società sono arrivate anche le sue prime dichiarazioni in rossonero che trasmettono stupore e gratitudine. Le sue parole hanno colpito i tifosi per l’emozione espressa con sicerità e stupore:

“Ieri è successo tutto velocemente, è stato incredibile. Ancora non riesco a rendermi conto di cosa sia avvenuto nelle ultime 24 ore. Sono successe tantissime cose, è una sensazione incredibile. Sono molto grato di poter essere qui e sono felice di far parte di questo club”

Questa semplicità, unita alla visione a lungo termine del club, trasforma una firma in una dichiarazione d’intenti, carica di speranza. Il futuro rossonero ha un volto giovane — e paradossalmente, anche un cuore già rossonero.