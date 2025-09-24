Pulisic da record, solo un giocatore ha fatto meglio di lui: la statistica è impressionante

Christian Pulisic è andato a segno anche nella sfida del match di Coppa Italia contro il Lecce, chiudendo cosi la sfida.

Anche subentrando è risultato ancora una volta decisivo e questo Milan sembra davvero non poter fare a meno di un talento del calibro di Christian Pulisic. Ieri il giocatore statunitense è entrato a metà ripresa e in pochi minuti ha chiuso la sfida, regalando l’ennesima gioia di questa stagione. E Allegri si coccola cosi il talento americano, fondamentale specialmente in questo periodo senza Rafa Leao.

Il trequartista americano è stato fondamentale in questa prima parte di stagione e anche contro il Napoli Allegri affida le chiavi del club rossonero al giocatore. Un giocatore sempre più protagonista all’interno del club.

Solo un giocatore meglio di Pulisic in Europa: i dettagli

Come riportano i colleghi di Opta solo la stella francese del Bayern Monaco Olise – con 7 gol realizzati in questa stagione – ha fatto meglio tra i centrocampisti in Europa di Pulisic, fermo comunque a 4 gol e 1 assist. Numeri importanti in una squadra che, ricordiamo, comunque non giocherà le coppe europee. Pulisic è l’uomo chiave quindi del club rossonero.

La stagione è appena iniziata ma la seconda punta o trequartista ha chiarito il suo ruolo a tutti ed ha evidenziato al Milan che davvero non può fare a meno di lui.