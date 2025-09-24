Tifosi Milan, cerchiate questa data per il sogno scudetto: Allegri l’ha messo nel mirino

Il Milan di Massimiliano Allegri inizierà con la sfida contro il Napoli ed è atteso da un ciclo davvero durissimo. Il messaggio appare piuttosto chiaro.

Il match contro il Napoli di domenica sera sarà solo il primo di una serie di sfide interminabili per il Milan di Massimiliano Allegri. I rossoneri non fanno l’Europa ma allo stesso tempo il calendario li ha messi dinanzi ad una serie di sfide importanti e che ci potranno dire qualcosa in più sugli obiettivi futuri della formazione rossonera e c’è grande curiosità.

Lo stesso Christian Pulisic ne ha parlato nel post partita di ieri e le gare contro Napoli e Juve saranno molto importanti per chiarire quali possono essere i reali obiettivi rossoneri. Ma la sfida contro il Napoli è davvero solo l’inizio.

Un calendario terribile: il Milan è avvisato

Il 30 Novembre potremmo sapere realmente dove può arrivare questo Milan, dopo la sfida contro la Lazio di Sarri e dopo una serie terribile con ben 9 partite e un calendario importante. Prima le sfide contro Napoli e Juventus e poi dopo la sosta una serie di sfide piuttosto intriganti e che faranno capire la stagione del club rossonero.

Dopo quel match ci sarà la sfida con la Fiorentina e poi dopo il Pisa. A dire il vero le sfide con Pisa e la trasferta di Parma sono le uniche sulla carta più agevoli, dopo ci saranno match contro Atalanta, Roma, il derby ed infine la sfida contro la Lazio. Un calendario terribile e solo il 30 Novembre sapremo davvero dove può andare la stagione del club rossonero.