“Quando sono in forma…”: Il messaggio di Okafor al Milan dopo la cessione

Sono arrivati dei messaggi dell’ex attaccante del Milan Noah Okafor in merito al suo addio e al poco spazio trovato in rossonero, che ha senza dubbio condizionato la sua esperienza

Noah Okafor è stato ceduto nell’ultima sessione di mercato al Leeds United. Sembrava potesse giocarsi le sue chance con il Milan dopo un buon precampionato, ma non è andata così. Il prestito al Napoli non è stato buono dal punto di vista personale visto che ha giocato pochissimo. L’attaccante svizzero è andato in Inghilterra per ritrovarsi e giocare di più.

Okafor ricorda l’esperienza al Milan e guarda al futuro

L’ex attaccante del Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘The Athletic’: “Ogni giocatore vuole giocare. Ho bisogno di ritrovare la fiducia in me stesso e in questa squadra posso trovarla. Inoltre, per esempio, con questo allenatore (Daniel Farke, ndr), riesco a ritrovare la fiducia. È dura quando giochi due, tre o quattro partite come sostituto per 10, 20, 30 minuti. Per i giocatori, è difficile mettersi in forma e acquisire davvero fiducia“.

Okafor ha poi parlato sull’addio al Milan: “Ecco perché ho preso questa decisione, perché so quali sono le mie qualità, so che devo migliorare ed è per questo che lavoro sodo ogni giorno. La cosa più importante è arrivare ogni giorno con il sorriso e dare il massimo in campo. Non sei abituato al ritmo, quindi quando vai a una partita, ovviamente, il calcio è duro. A volte è normale avere un po’ di dolore o qualcosa del genere, ma è per questo che ho detto che lavoro sodo. Inoltre, nei giorni liberi, mi alleno con il mio allenatore personale per avere un corpo forte e mettermi in forma per dare il 100%. Quando sono in forma, ritrovo la fiducia in me stesso e il mio gioco“.