Rabiot, arriva l’accusa da Marsiglia: che colpo per il Milan

Ai microfoni di Le Monde, Medhi Benatia ha rivelato qual è stata la vera causa della rottura tra Rabiot ed il Marsiglia

Adrien Rabiot ha definitivamente voltato pagina. L’OM è ora un ricordo lontano , il classe ’95 ha debuttato con la casacca rossonera in un San Siro gremito e con una prestazione impeccabile nella vittoria di misura contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

I tifosi rossoneri si godono il nuovo “cavallo” e Adrien non ha intenzione di deludere mister Allegri che tanto lo ha voluto a Milano. Nel frattempo, dalla Francia, la dirigenza del Marsiglia è tornata a parlare della rissa tra gli ormai ex Rabiot e Rowe. A prender parola sul caso è il ds Medhi Benatia ex difensore di Roma e Juventus.

L’accusa di Benatia

Il direttore sportivo del Marsiglia ai microfoni di Le Monde è tornato a parlare di Adrien Rabiot e del caso che ha spaccato lo spogliatoio di Roberto De Zerbi.

“Sono molto legato ad Adrien, mi piace molto – ha detto a Le Monde – L’ho sempre detto, prima, durante e dopo l’episodio. Ma purtroppo c’è stato questo evento che, secondo me, è andato troppo oltre e poi è degenerato quando si è intromessa la sua famiglia… È un peccato, perché è una persona fantastica e un grande professionista. Avremmo voluto che la questione fosse risolta in modo diverso. Dal punto di vista umano, sono solo triste di non vederlo più quando arrivo qui… Ecco, gli auguro solo il meglio”.

È stata perciò l’ingerenza dell’Entourage del francese ad aggravare la situazione e a sancire una rottura insanabile tra l’OM e Rabiot.