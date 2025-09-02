Rabiot Milan, la sentenza è chiara: i tifosi possono esultare

Il centrocampista del Milan Adrien Rabiot è oggetto di grande curiosità tra tifosi del club rossonero e addetti ai lavori.

Negli ultimi giorni di calciomercato il Milan ha fatto diversi colpi, in ogni reparto. Uno dei colpi più importanti è sicuramente il centrocampista francese del Marsiglia, neo acquisto del club rossonero e richiesta esplicita di Allegri e il giocatore è un rinforzo molto importante per la società rossonera.

Il trasferimento di Rabiot in rossonero ha fatto molto discutere e in molti ne hanno parlato. Il giornalista francese Nicolas Vilas ha parlato ai microfoni dell’Equipè ed ha commentato con enorme positività questo trasferimento: “Il Milan non ha iniziato la stagione del migliore dei modi ma io credo che – oltre alla questione soldi – il giocatore abbia scelto il Milan per una questione affettiva e per Allegri, allenatore che lo stima davvero molto”.

Rabiot ed il trasferimento nel Milan: ecco le ultime

Il centrocampista tornerà dopo la sosta e sarà un perno per il tecnico livornese. Vilas ha analizzato cosi la situazione di Rabiot: “A me piace la sua scelta, poteva andare in Arabia e fare ancora più soldi ma invece ha deciso di diventare un pilastro del Milan. Il mercato del Milan è poi molto interessante”.

Il giornalista ha analizzato i colpi di Inter e Milan ed ha sottolineato che è proseguita la linea giovane e che la società crede molto in tutto ciò”. Rabiot è pronto a ripartire ed il Milan è la scelta giusta.

