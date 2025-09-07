Retroscena Milan, non solo la Roma su Gimenez: dove poteva finire il messicano

In estate c’è stata letteralmente la fila per Santiago Gimenez. Oltre alla Roma, l’attaccante del Milan piaceva a molti altri club.

In questa sessione di mercato il Milan si è reso a tutti gli effetti protagonista di una vera e propria rivoluzione. I rossoneri hanno accolto molti nuovi innesti, lasciando invece partire molti rossoneri. I superstiti si possono contare sulle dita delle mani e tra rientra anche Santiago Gimenez, seppur il Diavolo abbia provato a piazzarlo fino all’ultimo giorno di mercato.

Il centravanti messicano non sembra piacere molto a Max Allegri, con il Milan che ha provato ad imbastire uno scambio con la Roma per portare Artem Dovbyk in rossonero. Lo scambio non si è, però, concretizzato a causa della volontà di Gimenez di restare a Milano. L’ex Feyenoord vuole giocarsi le sue carte con la maglia del Diavolo, con la Roma che non è stato l’unico club rifiutato.

Gimenez, tanta voglia di Milan: rifiutati anche alcuni club turchi

Se le prestazioni possono essere messe in discussione, di certo non si può discutere dell’attaccamento di Gimenez. Arrivato solo sei mesi fa, il classe 2001 è pazzo del Milan e non ha nessuna intenzione di andare via. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, nelle ultime settimane di mercato Gimenez è stato cercato anche dai club turchi.

La Super Lig non è, però, mai stata un’opzione per il messicano, che ha sempre ribadito la sua volontà di restare al Milan. Il numero 7 rossonero è consapevole di non aver brillato in questi suoi primi mesi a Milano, ma è convinto che può ancora invertire il trend.

Il primo da convincere è Max Allegri, che nutre ancora molti dubbi sul messicano. L’arrivo di Christopher Nkunku potrebbe far scalare Gimenez nelle gerarchie, ma al momento il messicano resta l’unica vera punta a disposizione di Allegri. La stagione è appena iniziata, ma Gimenez deve iniziare a carburare se non vuole restare fuori.

Milan, da Leao a Nkunku: il piano di Allegri per l’attacco

Una delle grandi incognite sul Milan riguarda senza dubbio il reparto offensivo. Non è un segreto che i rossoneri abbiano disperatamente cercato un bomber di razza, che però non è arrivato. Ad arrivare è stato Nkunku, giocatore dalla tecnica sopraffina e con un buon fiuto del gol, ma che di certo non può essere considerato una centravanti d’area di rigore.

Tutti ora si chiedono quale sarà l’attacco del Milan. L’unica certezza si chiama Rafael Leao, che con Allegri sarà più accentrato agendo come punta nel 3-5-2. Affianco al portoghese ci sono diverse opzioni: il nuovo arrivato Nkunku, l’unico centravanti Gimenez o la “sicurezza” Pulisic.