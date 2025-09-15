Rigore Milan-Bologna, interviene la FIGC: non era mai successo prima

Continua a far discutere il rigore negato ai rossoneri nei minuti finali di Milan-Bologna, interviene anche il presidente della FIGC

Nella partita di ieri contro il Bologna, poi vinta dal Milan per 1-0, sta facendo discutere un errore incomprensibile nei minuti finali, che ha negato un rigore netto per i rossoneri. L’enorme strafalcione dell’arbitro e della sala VAR rischia di mettere, ancora una volta, in discussione il ruolo delle nuove tecnologie all’interno del calcio.

La mancata assegnazione del rigore ha spinto anche il presidente della FICG ad esporsi nel merito. Di seguito le parole di Gravina durante un’intervista a Radio Anch’io Sport: “Si tratta di un errore evidente, ma quando parliamo di tecnologia andiamo avanti, non si torna al passato. La tecnologia ha ridotto molto la percentuale di errori basta vedere quei casi in cui arbitri, senza tecnologia, sono in dubbio e cercano palesemente un riscontro”.

Milan, l’errore continua a far discutere: il parere dell’ex arbitro è netto

Sulla vicenda non si è espresso solo Gravina ma anche l’ex arbitro Graziano Cesari, che negli studi di Pressing, ha ricostruito la dinamica, esprimendosi nettamente su quello che rischia di essere un errore senza precedenti: ” L’arbitro Mercenaro decide di non punire l’intervento di Lukumi su Nkunku, mentre decide di assegnare il rigore per quello successivo di Freuler sempre sull’attaccante francese del Diavolo. Nel primo episodio, Nkunku difende la sua posizione e il pallone con la gamba sinistra. E’ davanti al giocatore del Bologna e quindi è inevitabile il contatto. C’è anche il braccio destro di Lukumi che spinge il rossonero, quindi ci sono due situazioni fallose. Poco dopo c’è un contatto tra il piede di Freuler e quello di Nkunku.

E succede una cosa che non ho mai visto, cioè una revisione parziale perché a Mercenaro viene fatto vedere solo una parte, quella finale, di quello che è successo nell’area del Bologna. Lui interpreta in maniera piuttosto personale l’episodio e annuncia poi che non c’è fallo, dunque niente rigore per il Milan. Io dico che ci sono due rigori nella prima situazione e uno nella seconda, dunque ci sono tre rigori per il Milan in questa azione. In più manca anche il rosso a Lukumi. Perchè l’arbitro non ha rivisto anche il primo episodio? Io non so cosa sia successo. La posizione di Mercenaro non è delle migliori, doveva essere più vicino”.