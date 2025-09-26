Saelemaekers via dal Milan, spunta un messaggio chiaro: davvero non se ne capacitano

L’esterno belga Alexis Saelemaekers è stato uno dei protagonisti di questa prima parte di stagione in casa Milan.

Domenica sera andrà in scena il big match a San Siro tra Milan e Napoli e paradossalmente già ci si può giocare una piccola ma non trascurabile fetta di scudetto. Con una vittoria i rossoneri potrebbero ampliare le proprie ambizioni e dimostrare di poter competere con il Napoli per lo scudetto, tra l’altro li raggiungerebbero in testa alla classifica del campionato.

Un Milan che, dopo l’inizio con la sconfitta con la Cremonese, ha reagito nel migliore dei modi e la squadra ora è in piena lotta per le zone alte della classifica. Un attacco che funziona, Rabiot e Modric che si sono adattati a centrocampo e sono già i perni e l’esterno belga Alexis Saelemaekers, ormai indispensabile per il nuovo allenatore Massimiliano Allegri. Proprio su di lui aleggia un vero e proprio mistero.

Futuro Saelemaekers, il giornalista non ci crede

Nelle ultime due stagioni il Milan ha ceduto Alexis Saelemaekers in prestito prima al Bologna e poi alla Roma ed in entrambi i casi il talento belga è stato sicuramente tra i migliori. Quest’anno Allegri ha deciso di tenerlo ed il calciatore è un jolly davvero imprescindibile per il club che non riesce a toglierlo dai titolari. Il giornalista Massimo Orlando ne ha parlato a Tuttomercatoweb analizzando cosi la stagione rossonera:

“A centrocampo ci sta una bella sfida ma ora sta messo meglio il Milan. Per qualità e quando stanno bene scelgo però quelli del Napoli. Poi aggiungo non capisco come il Milan ha mandato via per due anni Saelemaekers, per quello che ha dimostrato in queste stagioni e anche ora per le sue caratteristiche”.