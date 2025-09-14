San Siro, Abodi critica: “Non si può esprimere futuro”

Il Ministro dello Sport si esprime nettamente sulla questione legata allo stadio dei club milanesi: le sue dichiarazioni
Continua a tenere banco la questione stadio per i club della città di Milano. Milan e Inter lavorano da tempo per risolvere il dossier per l’impianto da utilizzare per i match casalinghi. Sono infatti varie le opzioni affrontate e valutate nel corso degli ultimi anni, ma la soluzione è ancora lontana.
Ad oggi le intenzioni dei club e del Comune di Milano non sembrano coincidere e il dibattito prosegue. Diversi esponenti della politica cittadina, regionale e nazionale hanno esposto il proprio pensiero. Tale fattore testimonia il fatto che la soluzione al caso San Siro sia di interesse non esclusivamente territoriale.
Abodi interviene sulla questione stadio: il pensiero su San Siro
Intervenuto ai microfoni della stampa presente all’evento “Per lo sport femminile si può fare molto di più”, il Ministro per lo Sport Andrea Abodi ha affrontato la questione legata allo stadio di San Siro.
Abodi ha ribadito l’esigenza di vedere un impianto moderno nella città di Milano, nel rispetto dei parametri richiesti dalla UEFA e in linea con i tempi e le opportunità future. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:
“Auspico che Milano abbia un nuovo stadio moderno. Ne avvertiamo l’esigenza, ci è stato segnalato in maniera molto chiara e inequivocabile anche dalla UEFA.
Bisogna avere rispetto della storia da un lato, ma anche rispetto del futuro dall’altro. Il futuro negli altri Paesi è già arrivato e in Italia fa fatica. San Siro è stata ed è storia insieme ad altri stadi iconici della nostra nazione, ma non è la prospettiva. Io credo che si debba saper coniugare il rispetto per il passato con questa voglia irrefrenabile di futuro e a San Siro quel futuro non si può esprimere.
Spero che i club abbiano definitivamente la possibilità di esprimere tutta la capacità di investimento oltre alla creatività, che non mancherà in un nuovo San Siro che nasca in quell’area e che consenta allo sviluppo urbano di trovare anche in quell’elemento un fattore di pregio”.