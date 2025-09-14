San Siro, Abodi critica: “Non si può esprimere futuro”

Il Ministro dello Sport si esprime nettamente sulla questione legata allo stadio dei club milanesi: le sue dichiarazioni

Continua a tenere banco la questione stadio per i club della città di Milano. Milan e Inter lavorano da tempo per risolvere il dossier per l’impianto da utilizzare per i match casalinghi. Sono infatti varie le opzioni affrontate e valutate nel corso degli ultimi anni, ma la soluzione è ancora lontana.

Ad oggi le intenzioni dei club e del Comune di Milano non sembrano coincidere e il dibattito prosegue. Diversi esponenti della politica cittadina, regionale e nazionale hanno esposto il proprio pensiero. Tale fattore testimonia il fatto che la soluzione al caso San Siro sia di interesse non esclusivamente territoriale.

Abodi interviene sulla questione stadio: il pensiero su San Siro

Intervenuto ai microfoni della stampa presente all’evento “Per lo sport femminile si può fare molto di più”, il Ministro per lo Sport Andrea Abodi ha affrontato la questione legata allo stadio di San Siro.

Abodi ha ribadito l’esigenza di vedere un impianto moderno nella città di Milano, nel rispetto dei parametri richiesti dalla UEFA e in linea con i tempi e le opportunità future. Questo un estratto delle sue dichiarazioni: