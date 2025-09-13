Scudetto Milan, la sentenza non lascia dubbi: Allegri ora è avvisato

Domani sera il Milan affronterà il Bologna in una sfida molto delicata. Le parole sul club rossonero sono piuttosto nette.

Si rientra dopo la sosta e questo terzo turno di campionato ci potrà dire diverse cose per questa stagione. In questi minuti si sta giocando Juve Inter, stasera assisteremo a Fiorentina Napoli e domani il Milan di Allegri ospiterà il Bologna, in una giornata ricca di sfide molto interessanti. Il Milan in particolare ha una chance importante in chiave classifica.

Nonostante l’assenza di Leao i rossoneri hanno l’opportunità di vincere e convincere, e dare un messaggio alla classifica. Nelle ultime ore però sono arrivate interessanti dichiarazioni, a parlare è stato un grande ex come Massimo Ambrosini e sono arrivate parole nette riguardo la lotta al titolo.

Chance Milan in campionato, Ambrosini ha le idee chiare

In molti si chiedono il Milan dove possa arrivare in questa stagione e l’ex calciatore rossonero ed ora opinionista Massimo Ambrosini ha parlato riguardo la lotta scudetto ed è parso piuttosto netto: “Sulla carta Inter e Napoli sono le più forti” ha spiegato il commentatore che allo stesso tempo però ha sottolineato: “L’Inter ha alcune questioni da verificare e come il Napoli entrambe hanno la Champions League” e Ambrosini ha parlato cosi anche di possibili inserimenti:

“Milan, Juve e Roma hanno la possibilità di inserirsi nella lotta scudetto, vedremo con il passare delle giornate”, ha chiarito cosi l’opinionista.