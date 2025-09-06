Tare l’ha fatto di nuovo: Milan addio, manca solo l’ufficialità

Altra cessione in vista per il Milan, decisivo ancora Tare: ecco di chi si tratta

In questo fine settimana occhi puntati sulle qualificazioni ai Mondiali 2026: nessun giocatore del Milan però convocato dal C.T. Gattuso per gli impegni della Nazionale, vittoriosa contro l’Estonia.

Sempre ieri ieri sono scesi in campo altri rossoneri, in particolare nel successo della Francia con l’Ucraina: a difendere i pali dei francesi c’era Maignan e nel secondo tempo, Barcola ha lasciato spazio a Rabiot.

Nel frattempo sul fronte mercato, il d.s. Tare sta lavorando per liberarsi dei giocatori fuori dal progetto, soprattutto grazie alle possibili offerte provenienti dai Paesi in cui il calciomercato non ha ancora chiuso i battenti.

Le buone notizie per il Diavolo potrebbero continuare, infatti dopo aver ceduto a titolo temporaneo Bennacer alla Dinamo Zagabria, un altro calciatore è pronto a lasciare il capoluogo lombardo.

Milan, Silvano Vos in uscita

Matteo Moretto, in un video rilasciato sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha parlato della situazione Silvano Vos:

“Il Milan sta lavorando duramente alla ricerca di una soluzione per altri calciatori, messi già fuori rosa. Silvano Vos è vicino ad un prestito in Svizzera. Nelle prossime ore vi sveleremo tutti i dettagli, la trattativa è in stato avanzato”.

Dunque, se il trasferimento dovesse andare in porto, in Via Aldo Rossi si libererebbero di un altro elemento ai margini del progetto targato Max Allegri. L’auspicio inoltre è che questo club svizzero possa pagare una parte dello stipendio del 20enne.

La mossa della società di puntare su Tare si sta rivelando efficace, come testimoniato dalle numerose cessioni messe a segno dal dirigente albanese, permettendo alle casse del presidente Cardinale di riempirsi notevolmente.

Vos, obiettivo riscatto

Arrivato a Milano la scorsa estate per 5 milioni di euro dall’Ajax, il classe 2005 non è mai riuscito ad integrarsi in prima squadra, tanto da essere aggregato al Milan Futuro.

Con la squadra Under 23, il centrocampista ha collezionato 15 presenze tra Serie C e Coppa Italia di categoria: annata però da dimenticare, a seguito della retrocessione rossonera in Serie D.

Il prestito potrebbe essere la giusta soluzione per Vos, in quanto permetterebbe al mediano originario di Amsterdam di trovare maggiore continuità e al Milan di mantenere il controllo in caso di exploit del ragazzo.

Scelta attuata dai meneghini anche per altri talenti della rosa, tra cui Francesco Camarda passato al Lecce oppure Christian Comotto ceduto allo Spezia in Serie B.

Linea verde dei lombardi abbastanza evidente pure in entrata, durante questa sessione estiva: da ricordare infatti, il colpo dell’ultimo giorno Odogu, difensore classe 2006.