Tre strade per la difesa, il Milan pesca tra gli svincolati: è pronto il ritorno in Italia

Si lavora sul mercato ed il Milan vuole rinforzare la rosa pescando anche tra gli svincolati. Ci sono alcune opportunità molto interessanti.

Negli ultimi giorni di mercato il Milan è stata senza dubbio una delle squadre più attive e ha rinforzato la rosa in più modi. Il club ha toccato tutti i reparti, sono arrivati Odoku, Rabiot e Nkunku anche se sia Allegri che i tifosi si aspettavano qualche movimento in più. Il club ha cambiato molto ed ha rivoluzionato letteralmente la rosa rossonera.

Uno dei reparti più toccati è stato la difesa dove sono andati via Thiaw e Theo Hernandez ma al centro della difesa non sono arrivati giocatori di esperienza e forse quello che chiedeva il tecnico. Alla fine è arrivato il giovane Odoku del Wolfsburg, profilo interessante in chiave di prospettiva ma con solo tre presenze tra i professionisti. E occhio quindi ai possibili rinforzi in estate.

Mercato Milan, occhio ai colpi di scena

Secondo alcune indiscrezioni il Milan potrebbe addirittura pescare tra gli svincolati, portando ad Allegri un profilo di esperienza e la società sta vagliando alcune strade. Intriga il nome dell’ex Barcellona Umtiti, difensore francese che in Italia ha giocato anche tra le fila del Lecce e che può garantire qualità ed esperienza.

Occhio anche – trattando ancora di francesi – all’ex Chelsea Kurt Zouma mentre il club sta vagliando la situazione dell’ex difensore di Arsenal e Bologna Tomiyasu, attualmente svincolato ma alle prese con un infortunio che lo terrà ai box almeno fino a metà Ottobre. I rossoneri hanno notato tutte le possibilità ed occhio al colpo in difesa.