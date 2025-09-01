Tutto fatto per Joe Gomez, ma c’è un imprevisto: il Milan attende

Il difensore Joe Gomez potrebbe presto vestire la maglia del Milan. Non è però certo con i rossoneri che attendono e c’è grande ansia a riguardo.

Poco meno di 8 ore alla fine del mercato e tutti i top club italiani (o quasi) stanno facendo di tutto per chiudere gli ultimi grandi affari. Una delle trattative più calde è sicuramente l’affare Joe Gomez, difensore centrale del Liverpool che i rossoneri hanno scelto come profilo per rinforzare la rosa.

Un profilo esperto e di qualità per Allegri che attende la chiusura di questo affare e sono ore decisive per il buon esito della trattativa. Secondo quanto riporta Sky Sport è tutto fatto tra Milan e Liverpool per la chiusura del colpo Joe Gomez con il giocatore che ha accettato con entusiasmo la possibilità di vestire la maglia rossonera.

Occhio Milan, per Joe Gomez non è ancora finita

Come sottolinea Sky Sport la trattativa Joe Gomez è conclusa ma non ancora. Il Liverpool prima di cedere Joe Gomez deve trovare un sostituto e sta lavorando al centrale del Crystal Palace Guehi, giocatore in scadenza e priorità per l’allenatore Arne Slot. Al momento però la trattativa non è chiusa e bisogna pazientare.

A meno di colpi di scena l’intreccio dovrebbe andare a buon fine: Guehi al Liverpool e Gomez al Milan, ma bisogna attendere ed il tempo scorre. Ore d’attesa per Allegri e per tutti i tifosi rossoneri.