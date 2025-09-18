Udinese-Milan, non solo sfida in campo: Tare prepara il colpo per gennaio

Trasferta friulana in vista per il Diavolo, ma gli occhi sono puntati sui bianconeri anche in ottica mercato: il nome in questione

Quarta giornata di campionato in arrivo per il Milan. Gli uomini di Massimiliano Allegri torneranno in campo sabato sera alle ore 20:45, affrontando l’Udinese sul prato verde del Bluenergy Stadium. Trasferta insidiosa per i rossoneri, che dopo due vittorie nelle prime tre partite dovranno vedersela con una squadra strutturata e dotata di alcune individualità che possono far male agli avversari.

Dopo il passo falso all’esordio stagionale in Serie A contro la Cremonese, i rossoneri hanno messo in fila due successi e vorranno dare continuità a quanto ottenuto fino a questo momento. L’obiettivo di tornare al più presto a disputare le grandi coppe europee è difficile vista la fitta concorrenza per i quattro posti che consentono l’accesso alla prossima Champions League, ma la squadra appare motivata e il cambio in panchina sembra essere stata la strada giusta.

Milan, occhi sul mercato: quali reparti necessitano rinforzi

Nonostante la sessione estiva di calciomercato sia terminata da poco più di due settimane, in casa Milan si inizia a parlare delle prossime mosse. Alcuni reparti hanno visto grandi miglioramenti sotto il punto di vista qualitativo e numerico, mentre per altri servirà insistere a gennaio, alla ricerca dei profili adatti al calcio di Allegri.

Una zona che non ha visto particolari rivoluzioni è stata la difesa. Con il passaggio definitivo ad un sistema di gioco a tre, sembrava scontato che il Diavolo provasse ad acquistare almeno un paio di centrali per puntellare il reparto, ma non è andata esattamente così. L’arrivo di De Winter è soltanto in risposta all’addio di Thiaw, ceduto al Newcastle, mentre David Odogu è una scommessa che al momento serve solo a mettere una pezza dal punto di vista numerico. Per questo motivo, il DS Igli Tare si starebbe muovendo per portare un nuovo difensore a Milano.

Il Milan pesca in casa Udinese: l’obiettivo è un difensore centrale

La sfida contro l’Udinese di sabato è l’occasione perfetta per parlare di uno degli obiettivi del Milan per la difesa. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri seguono con molta attenzione il centrale bianconero Thomas Kristensen.

Il danese appare in costante crescita e le prime tre uscite stagionali in campionato testimoniano tutto il suo valore. Kristensen si è messo in mostra grazie alle ottime prestazioni contro Inter e Pisa, nonché con la rete messa a segno contro il Verona alla prima giornata. Il profilo del difensore dell’Udinese rispecchierebbe in toto ciò che cerca il Milan: un centrale giovane (Kristensen è un classe 2002), con ampi margini di miglioramento e spiccata personalità.

Caratteristiche che potrebbero far gola al Milan per gennaio, sulla base della valutazione del giocatore che si aggira attorno ai 15 milioni di euro. Ogni discorso potrebbe slittare all’estate 2026, ma il Diavolo non vuole farsi cogliere alla sprovvista e inizia già adesso alle prossime mosse da compiere.