Milan, i numeri sono dalla tua parte: il dato schiacciante contro l’Udinese

I rossoneri si preparano alla trasferta in Friuli: le statistiche sorridono alla formazione di mister Allegri

Il Milan continua a lavorare in vista del prossimo impegno di campionato. Sabato sera alle ore 20:45 i rossoneri scenderanno in campo in occasione della quarta giornata della Serie A 2025/26. Ad accoglierli l’Udinese, che quest’anno intende confermarsi come “ammazza-grandi” dopo aver già sconfitto l’Inter a San Siro.

I ragazzi di Massimiliano Allegri puntano alla vittoria, per trovare maggiore continuità nel rendimento e non perdere terreno dai piazzamenti più importanti della classifica. L’obiettivo dichiarato per questa stagione è il quarto posto, per poter tornare in Champions League dopo un anno di digiuno.

Statistiche favorevoli al Milan contro l’Udinese: i numeri parlano chiaro

Mentre la squadra si prepara per la gara del Bluenergy Stadium, gli amanti delle statistiche possono andare a spulciare tra i vari dati dello storico tra le due compagini. Milan e Udinese si sono affrontate per esattamente 100 volte, ma la fetta più grande della torta dei successi tocca al Diavolo: i rossoneri hanno infatti ben 45 vittorie dalla propria parte, mentre sono 36 i pareggi e 19 successi dei bianconeri.

Una percentuale di vittorie altissima dunque per il Milan, che negli ultimi 8 anni ha perso soltanto 3 scontri diretti, di cui due nell’anno solare 2023. Guardando invece alla scorsa stagione, i rossoneri hanno trionfato in entrambe le occasioni: prima per 1-0 a San Siro grazie al gol di Chukwueze, poi per 0-4 al ritorno con le reti di Leao, Pavlovic, Theo Hernandez e Reijnders.