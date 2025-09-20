Udinese-Milan, Runjaic si complimenta con Allegri: il retroscena

Il trionfo rossonero alla Bluenergy arena accede l’animo di tifosi e non: ecco cosa è successo nel post gara.

Il Milan di Allegri vince e convince in casa dell’Udinese con un netto 0-3 che non lascia scampo ai friulani. I rossoneri hanno mostrato solidità difensiva, fluidità nella manovra e soprattutto una capacità di adattarsi alle diverse avversità.

La squadra di Allegri ha vinto con carattere e fatto una prestazione di spessore tecnico, dimostrando di poter gestire tanto le partite ad alta intensità quanto quelle che richiedono pazienza e lucidità.

Udinese-Milan, Runjaic netto su Allegri

Nel post gara sono arrivati i complimenti di Kosta Runjaic, allenatore dell’Udinese. Nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di Vamos su DAZN, il tecnico bianconero ha offerto un attestato di stima ai rossoneri, rafforzando la percezione di una squadra che ha iniziato la stagione con passo deciso. Un commento che non è soltanto un complimento, ma anche un indizio sul rispetto guadagnato dal Milan tra gli avversari.

“Probabilmente il Milan è la miglior squadra vista fin qui in campionato”.

Il Milan di questa stagione sembra aver trovato un equilibrio tra pragmatismo e qualità offensiva. La compattezza del reparto arretrato, guidato da leader esperti, si accompagna all’esplosività degli esterni e alla creatività in mezzo al campo. Non si tratta di una squadra monocorde, ma di un gruppo in grado di cambiare volto a seconda dell’avversario.

Runjaic ha colto proprio questo aspetto: il Milan non brilla solo per talento individuale, ma per la coralità di un progetto che esalta le caratteristiche di ogni giocatore.