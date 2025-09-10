Ufficiale Milan, arriva il messaggio di Infantino: nessuno se lo aspettava

di
Infantino

E’ arrivato un messaggio da parte del presidente della Fifa Gianni Infantino in visita a Casa Milan che ha fatto molto piacere al club rossonero

Il Milan ha ricevuto una gradita visita nella propria Casa. Si tratta di quella di Gianni Infantino, presidente della Fifa. Si sono svolte le qualificazioni per il Mondiale 2026 con l’Italia che ha vinto contro Estonia e Israele. Ma gli azzurri probabilmente disputeranno il playoff, visto che la Norvegia ha una migliore differenza reti nonché la vittoria nel primo scontro diretto.

Infantino
Ufficiale Milan, arriva il messaggio di Infantino: nessuno se lo aspettava (ANSA) spaziomilan.it

Il numero 1 della Fifa è stato ospite a Casa Milan. Gianni Infantino ha incontrato il presidente Paolo Scaroni e l’amministratore delegato Giorgio Furlani, visitando il Museo Mondo Milan. Il presidente della Fifa ha pubblicato su Instagram la foto dell’incontro: “È stato un piacere incontrare il Presidente del Milan, Paolo Scaroni, e il CEO Giorgio Furlani, per parlare di calcio, competizioni internazionali e di infrastrutture. E complimenti per il Museo: con uno sguardo sempre rivolto al futuro, siete riusciti a trovare il giusto posto per ogni giusta storia“.

Nico

Sono giornalista perché non so fare il calciatore. Mi emoziono se mi trovo in uno stadio pieno, ma vivo il calcio come una tragedia. Involuto in qualsiasi altro aspetto della vita. I miei idoli sono Diego Armando Maradona e Walter Sabatini.
Gestione cookie