Ultim’ora Milan, salta il colpo: la notizia gela i tifosi

Niente da fare per il Milan e un colpo che sembrava ben delineato invece rischia davvero di saltare. Ecco le ultime di mercato.

Il Milan rischia davvero di concludere il mercato senza una delle priorità richieste da Allegri. Il tempo stringe e sebbene stavamo parlando di un affare praticamente fatto per Joe Gomez del Liverpool ma ora c’è da registrare una brusca frenata e la trattativa rischia seriamente di saltare, ecco le ultime di mercato.

Arrivano importanti novità riguardo la trattativa e con il mercato che chiude alle ore 20 la situazione rischia di frenare definitivamente. Il giornalista Fabrizio Romano fa il punto della situazione per un affare che, abbastanza a sorpresa, rischia purtroppo di sfumare.

Niente Joe Gomez, il Milan ora è nei guai

Il Milan cerca un difensore ed ha trovato l’accordo con Joe Gomez e con il Liverpool sulla base di 15 milioni di euro. Come riporta il giornalista Fabrizio Romano non c’è luce verde alla trattativa per chiudere in quanto il colpo Guehi non è cosi certo, specialmente nelle prossime ore e il Liverpool cosi non cede Gomez.

Le trattative Guehi e Gomez sono legate e senza accordo nella prima non arriverà la seconda. Una situazione in divenire, vedremo cosa accadrà nelle prossime ore. Sono ore frenetiche per il mercato rossonero.