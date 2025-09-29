Ultim’ora San Siro, arriva la miglior notizia: l’annuncio è una manna per i tifosi

Ottime notizie in campo e fuori per il Milan e la società è ora vicina ad un passaggio che possiamo considerare quasi storico.

In campo le cose vanno nel migliore dei modi e vincendo ieri nel posticipo contro il Napoli il Milan è tornato in vetta alla classifica. Il club rossonero vive in un ottimo momento, c’è stata la pace con i tifosi e il club può sorridere per questo e per tanti altri motivi. Nelle ultime ore sono arrivati importanti novità per quel che riguarda lo stadio San Siro, un’evoluzione molto importante.

Come riporta l’edizione online della Gazzetta dello Sport è arrivata la decisione di Forza Italia (ha parlato anche il Ministro Letizia Moratti) di astenersi riguardo lo stadio San Siro ed appare sempre più vicina la cessione dello stadio e del quartiere San Siro alle proprietà di Inter e Milan.

Proteste a San Siro, la cessione dello Stadio è più vicina

Come riporta la rosea in questi minuti c’è una protesta pacifica presso la zona di San Siro con in molti che chiedono il ritiro di questa possibilità. Il voto verrà comunque fatto tra la tarda serata e la notte ed avremo l’ufficialità sulla cessione o meno dello Stadio a San Siro. L’esito dovrebbe essere chiaro e non dovrebbero esserci ulteriori colpi di scena. Staremo a vedere nelle prossime ore.

D’altro canto Inter e Milan si sentono ormai davvero sicure e c’è la sensazione che la fumata bianca possa arrivare davvero ad ore. Occhio a ciò che succederà.