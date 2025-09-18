Vlahovic Milan, ecco cosa non è andato: rivelazione sulla trattativa

L’attaccante serbo Dusan Vlahovic è stato finora tra i protagonisti di questa stagione. E il bomber è destinato ad essere un uomo mercato.

In questa prima parte della stagione uno dei grandi protagonisti è senza dubbio Dusan Vlahovic, autore di quattro gol in quattro partite e letteralmente trascinatore della Juve di Igor Tudor in Serie A. Cosi come Dusan trascina a suon di gol allo stesso tempo è un vero e proprio rimpianto per il Milan che ha provato a prenderlo ma alla fine la trattativa non è andata a buon porto.

Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri avrebbe fatto di tutto per portare Dusan in rossonero ma la trattativa – durata settimane – alla fine non è andata in porto. Il giornalista della Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese ha svelato alcuni retroscena riguardo questa situazione e chiarendo i motivi per cui non è andata in porto.

Milan Vlahovic, occhio al futuro: il giocatore lascerà in estate

Il giornalista Albanese ha chiarito che Vlahovic avrebbe lasciato la Juve quest’estate solo per un top club assoluto, nomi del calibro di Barcellona e Real Madrid e a dire il vero non c’è stato mai nessun club di questa portata, cosi alla fine si è optati per la permanenza e tutti l’hanno giudicata come la miglior opzione.

Secondo quanto riporta la Rosea ci sono stati contatti tra Milan e Vlahovic, specialmente sotto il pressing di Allegri ma le parti non hanno mai trovato un accordo dal punto di vista economico e per questo la trattativa è saltata. Ad ogni modo occhio a quello che succede in estate con Vlahovic che si libererà in estate e diversi club monitorano la sua situazione, Milan compreso.