Vlahovic via a gennaio, ma non in serie A: pronto l’affondo decisivo

L’attaccante bianconero Dusan Vlahovic è stato accostato per mesi a diversi club tra cui il Milan. Ma ora il suo futuro potrebbe cambiare.

L’attaccante serbo Dusan Vlahovic è stato protagonista questa estate, prima del mercato e dei vari rumors che lo hanno visto vicino al Milan del suo ex tecnico Massimiliano Allegri e poi in campo con due reti decisive nei primi turni. Tudor ha schierato Vlahovic titolare nel derby d’Italia ed ha chiarito che il giocatore resta nelle gerarchie del club ma occhio sempre al mercato.

L’attaccante serbo ha il contratto in scadenza e la Juve vorrebbe comunque incassare qualcosa dalla sua cessione, quindi non va escluso un suo addio già nel mese di Gennaio. D’altronde il club ha acquistato Zhegrova ed Openda negli ultimi giorni di mercato e la società ha fatto davvero un lavoro eccellente.

Mercato Juve, Vlahovic più vicino all’addio

Come riporta Elgol Digital l’Atletico Madrid del Cholo Diego Simeone sarebbe pronto a presentare un’offerta per l’attaccante serbo, specialmente visto la situazione di Sorloth che reclama spazio – complice la possibilità di guadagnarsi un posto ai Mondiali – e che potrebbe salutare a gennaio.

La Juve si accontenterebbe di un piccolo risarcimento economico, circa 15 milioni a gennaio per liberarsi di un ingaggio oneroso e recuperare almeno una piccola parte dell’investimento fatto anni fa. Niente Milan invece che al momento sembra aver virato su altri obiettivi e che difficilmente ora tornerà sul giocatore.