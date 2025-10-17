Allegri disegna un nuovo Milan: due titolari inediti e un centrocampista in attacco

Massimiliano Allegri è pronto a stravolgere il Milan per rimediare ai tanti infortuni, tra cui anche quelli di stelle come Rabiot e Pulisic. Secondo quanto riporta Sky Sport, potrebbe esserci un attacco inedito, con Loftus-Cheek a supporto di Leao. Non solo: pronti anche Athekame sulla fascia destra e Ricci a centrocampo.

Gimenez verso la panchina

Il grande cambio rispetto a quanto pronosticato potrebbe essere quindi l’iniziale panchina per Santiago Gimenez. Il messicano, infatti, potrebbe rifiatare per il viaggio transatlantico a cui è stato costretto di ritorno dalla Nazionale.

Per sostituirlo, Allegri pensa ad un assetto abbastanza inedito, con Loftus-Cheek trequartista alle spalle di Leao come prima punta. Il centrocampista inglese aveva già giocato in questo ruolo in occasione della gara contro il Lecce, ma in quel caso dinanzi a sé c’era una vera punta come lo stesso Gimenez, mentre ora avrà un giocatore con caratteristiche diverse.

Prima da titolare in questa Serie A per Athekame e Ricci

Allegri si ritrova praticamente obbligato a ridisegnare l’undici iniziale del Milan. Sono certe poi le assenze di Adrien Rabiot e Christian Pulisic, mentre Alexis Saelemaekers potrebbe partire dalla panchina nonostante l’allenamento in gruppo di oggi.

Si prepara così Zachary Athekame, che esordirebbe da titolare con la maglia del Milan per occupare la fascia destra. In più, Samuele Ricci giocherebbe la sua prima partita dall’inizio in questa Serie A (la terza in maglia rossonera contando le due in Coppa Italia) per occupare il posto lasciando vuoto da Rabiot e, a sua volta, da Loftus-Cheek slittato qualche metro più in avanti.

Qual è la probabile formazione del Milan contro la Fiorentina?

Questo il probabile 11 rossonero: Maignan; Pavlovic, Tomori, Gabbia; Athekame, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Loftus-Cheek; Leao

Chi giocherà al posto di Rabiot e Pulisic?

Al posto di Rabiot e Pulisic dovrebbero giocare Ricci e Loftus-Cheek nel ruolo di trequartista, alle spalle di Leao.