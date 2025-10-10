Allegri non può nulla, è tutto deciso: arriva la sentenza su Leao

Proseguono i rumors riguardo l’attaccante portoghese Rafa Leao ed ormai la situazione è davvero chiarita definitivamente. Le ultime sul giocatore.

Negli anni Rafael Leao è stato un giocatore chiave nelle redini del Milan, decisivo per lo scudetto ma anche per trascinare i rossoneri nelle difficoltà. Il portoghese ha un grandissimo talento ma per alcuni lo mostra solo a sprazzi e potrebbe invece fare davvero molto di più. Se ne parla a più riprese ma parliamo di un giocatore che rischia di restare un’eterna promessa del calcio mondiale.

Alcuni lo paragonavano ad esempio a Kylian Mbappè ma le parabole dei due nella loro carriera hanno preso strade ben differenti. Si discute spesso di Leao e nelle ultime ore hanno fatto discutere le parole a Tmw di Paolo Condò, intervenuto al Festival dello Sport ed ha trattato di tanti temi, a partire dalla lotta scudetto: “Milan e Roma sono partite molto bene mentre sta facendo molto male la Fiorentina”.

Milan avvisato su Leao, arriva il messaggio di Condò

Attraverso il suo intervento Condò ha parlato anche della situazione di Leao ed in generale ha parlato di questo e di mercato: “Vlahovic al Milan? Allegri gioca con 2 giocatori offensivi ed ora ne ha 4, questi bastano sennò non prendeva Nkunku” e poi però non poteva mancare una piccola frecciata sul caso Leao:

“Se Leao sarà recuperato da Allegri? Non lo so, non dipende da Allegri ma da Leao stesso e con il passare degli anni le possibilità diminuiscono...”, la chiosa finale del giornalista.