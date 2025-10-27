Allegri svela tutto, novità per Atalanta – Milan: “Domani deciderò”

Nel corso della conferenza stampa che precede il match contro l’Atalanta, Massimiliano Allegri ha rivelato che potrebbe esserci la possibilità di vedere dal primo minuto Christopher Nkunku. Parole al miele anche per Rafa Leão e Santiago Giménez.

Milan, le parole di Allegri alla vigilia dell’Atalanta

L’obiettivo è chiaro: dimenticare il passo falso con il Pisa e la perdita del primo posto in classifica. Il Milan vuole ripartire già dalla partita di domani sera contro l’Atalanta. Massimiliano Allegri ha presentato il match con i nerazzurri in conferenza stampa, esprimendosi così sulla squadra di Ivan Jurić:

“L’Atalanta lotterà per entrare nelle prime quattro. È sempre difficile a Bergamo ed è uno scontro diretto“.

Entrando nel merito delle scelte di formazioni, il tecnico livornese non si è sbilanciato su chi sarà il partner di Rafa Leão. Il dubbio tra Santiago Giménez e Christopher Nkunku verrà sciolto soltanto domani:

“Nkunku sta crescendo di condizione, ma è rimasto fuori diversi giorni. Domani deciderò se farlo partire dall’inizio, ha una grande tecnica“.

Allegri ha comunque riservato importanti parole d’incoraggiamento per il centravanti messicano, ancora alla ricerca della prima rete in questo campionato:

“Se segna, può riprendersi. È un ottimo attaccante, i gol li ha sempre fatti e li farà anche qua“.

Allegri: “Leão può fare 15-20 gol”

L’allenatore rossonero si è soffermato anche sui possibili recuperi dei calciatori attualmente infortunati:

“Domani recupereremo Loftus-Cheek. Per Estupiñán e Pulisic, invece, dovremo aspettare la partita contro la Roma. Per gli altri si vedrà più avanti. Ora abbiamo comunque un numero di giocatori sufficienti“.

Allegri è ritornato sulla delusione per il pareggio interno con il Pisa, sicuramente una grande occasione persa per restare in testa alla classifica, considerando i due scontri diretti che attendono il Diavolo in questa settimana:

“Contro il Pisa ci siamo complicati la vita. Sapevamo che il calendario avesse partite complicate fino alla sosta, ma lo sono tutte. In questo periodo c’è un accumulo di gare“.

Per superare i bergamaschi, il Milan si affiderà soprattutto a Rafa Leão, a segno nelle ultime due sfide. Secondo Allegri, il calciatore portoghese «può fare 15-20 gol».