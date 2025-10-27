Infortunio Pulisic, uno scenario spaventa il Milan: lo stop diventa un caso

Pulisic potrebbe tornare a breve dall’infortunio, ma il Milan deve scongiurare un altro rischio. Secondo “La Gazzetta dello Sport”, la dirigenza del Milan sarebbe in contatto con i vertici della Federazione statunitense per evitare che l’attaccante torni dallo stop per poi prendere parte alle amichevoli che gli USA giocheranno a novembre.

Milan, contatti con gli USA per evitare la chiamata di Pulisic

Il passo falso contro il Pisa è costato il primato al Milan. I rossoneri sono chiamati al pronto riscatto già domani sera, quando faranno visita all’Atalanta nell’anticipo della 9ª giornata di Serie A. Nella difficile trasferta di Bergamo Massimiliano Allegri dovrà rinunciare ancora una volta a Christian Pulisic.

Il calciatore statunitense è alle prese con il fastidio al bicipite femorale che lo ha mandato KO nell’amichevole tra USA e Australia dello scorso 15 ottobre. Un infortunio che, secondo La Gazzetta dello Sport, avrebbe spinto il Diavolo ad avviare un canale comunicativo con la Federazione a stelle e strisce. L’obiettivo è evitare che Pulisic possa essere convocato nella sosta per le nazionali di novembre.

Pulisic scalpita: ecco quando è previsto il suo rientro

Il Milan, sempre per La Gazzetta dello Sport, non avrebbe nascosto il proprio malcontento per la decisione del CT Mauricio Pochettino di schierare “Capitan America” nonostante le sue precarie condizioni fisiche. La medesima situazione si era già verificata a settembre. Pur avendo appena smaltito un problema alla caviglia, Pulisic aveva giocato dall’inizio entrambe le amichevoli disputate dagli Stati Uniti.

In ogni caso, ciò che filtra da Milanello è che il numero 11 rossonero salterà i due scontri diretti di questa settimana contro Atalanta e Roma. La speranza è recuperarlo per l’ultimo impegno prima della sosta con il Parma. La mediazione con la Federazione statunitense servirà a far restare Pulisic in Italia ed evitare così una gita in Nazionale che sarebbe una piccola beffa.

Milan, i possibili sostituti di Pulisic contro l’Atalanta

Per ovviare alla sua assenza, Allegri ha a disposizione diverse possibilità. La prima porta alla riconferma del tandem offensivo composto da Rafa Leão e Santiago Giménez. La seconda comporterebbe l’esclusione del centravanti messicano in favore di Christopher Nkunku. La terza potrebbe riguardare l’inserimento di un centrocampista in più (il rientrante Ruben Loftus-Cheek) a sostengo di un’unica punta, ossia Leão.