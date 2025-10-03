Ancora polemiche su Leao, ma il portoghese non centra: la decisione stavolta fa discutere

In un modo o nell’altro si continua a discutere dell’attaccante del Milan Rafa Leao. La decisione non è piaciuta a tutti.

Quando si parla di Rafa Leao trattiamo sicuramente di uno degli uomini più importanti del Milan e i tifosi sperano sempre di vederlo a disposizione. Allegri sta facendo bene con il club rossonero ma a dire il vero non ha praticamente mai avuto il giocatore disponibile, infortunatosi dopo 15 minuti del match di Coppa Italia contro il Bari e tornato per il finale di gara contro il Napoli. Il giocatore è tornato ma ha bisogno di recuperare.

Il talento portoghese è stato fermo oltre 40 giorni ed i tifosi speravano che questi giorni di pausa fossero d’aiuto ed invece nelle ultime ore è arrivata una decisione che non è piaciuta. Il giocatore – nonostante il recentissimo infortunio – è stato convocato per le prossime due sfide della Nazionale portoghese, una scelta che ha sorpreso tutti.

Bufera Leao, i tifosi fanno polemica sui social

Il Portogallo sarà impegnato nelle prossime due sfide valide per le qualificazioni Mondiali, gare contro l’Irlanda e poi contro l’Ungheria. Il ct Martinez però non ha fatto sconti ed ha deciso di convocare Leao per questo doppio impegno, ‘togliendolo’ cosi ad Allegri durante la pausa. Sui social tanti tifosi hanno mostrato di non gradire questa decisione anche perchè il giocatore torna ora da un infortunio e sarebbe stato meglio non metterlo nella lista dei convocati.

Il reparto offensivo del Portogallo mette diversi giocatori di primo piano, in attacco c’è Rafa Leao e con lui ci sono Cristiano Ronaldo e Goncalo Ramos ma anche Joao Felix, Francisco Trincao, Pedro Neto ed infine Francisco Conceicao della Juventus, anch’egli recentemente tornato da un infortunio.