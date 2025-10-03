Milan, c’è anche un rossonero tra i convocati dell’Italia: le scelte di Gattuso

Dopo l’importantissimo match contro la Juventus, ci sarà la pausa nazionale: tra i convocati di Gattuso spunta un giocatore del Milan

Anche se il Milan è sempre di più una squadra internazionale, in cui all’interno spiccano grandi nomi di altre nazionalità, c’è ancora spazio per la valorizzazione di giocatori italiani. D’altronde il tecnico dei rossoneri, Massimiliano Allegri, è italiano e non può che non avere un occhio di riguardo verso i nostri talenti.

Non a caso uno dei talenti più brillanti del Milan è Francesco Camarda, attualmente in prestito al Lecce. Il classe 2008 si prospetta uno dei prospetti più interessanti e, il fatto che i rossoneri ne detengano il cartellino, fa ben sperare per il futuro. Il giovane attaccante però è ancora acerbo per essere chiamato in Nazionale. Nella lista dei convocati, spunta un altro giocatore del Milan, titolarissimo nella formazione di Allegri.

La lista dei convocati dell’Italia, il giocatore del Milan è pronto a brillare

Questa è la lista dei convocati appena diramata dal Ct dell’Italia, Gennaro Gattuso:

PORTIERI: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

DIFENSORI: Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Brighton & Hove Albion), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma), Destiny Udogie (Tottenham);

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Hans Nicolussi Caviglia (Fiorentina), Sandro Tonali (Newcastle);

ATTACCANTI: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Mattia Zaccagni (Lazio).