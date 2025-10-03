Milan, come sarà il nuovo San Siro: cosa si sa sul progetto del futuro impianto

L’ambiente rossonero è in fibrillazione per il nuovo San Siro, soprattutto al netto delle ultime notizie che svelano alcuni dettagli cruciali

Il Milan avrà un nuovo stadio, ormai la notizia che era già nell’aria, è stata ufficializzata negli ultimi giorni. Il progetto definitivo verrà presentato nei prossimi 7/8 mesi, ma la prima fase dovrà essere monitorata attentamente dalla società, che seguirà il progetto, a partire dalle nuove forme che il nuovo San Siro assumerà.

Anche se è ancora presto per conoscere i dettagli nello specifico, ci sono già delle prime notizie riguardo delle indicazioni sulla struttura del nuovo stadio. I tifosi del Milan si aspettano già una struttura moderna e al passo con le tecnologie dei vari impianti internazionali.

Milan, svelati alcuni dettagli sul nuovo San Siro

Il nuovo stadio dei rossoneri avrà una capienza di 71.500 spettatori e, oltre ai due anelli, ci sarà un’acustica ovattata, catino, manto erboso interrato, posti coperti, ma tetto aperto. Da queste prime indicazioni partirà il progetto di “Foster + Partners” e “MANICA”, nella realizzazione della nuova casa di Inter e Milan. A fare il punto sulla situazione è il Corriere della Sera nella sua edizione milanese.

Oltre a questo, già si conoscono altri dettagli. Per esempio il nuovo stadio, rispetto allo storico San Siro, sarà limitato in altezza di 65 metri, ma avrà un impatto visivo migliore in quanto le tribune saranno ancora più vicine al campo, sviluppandosi ancor di più in verticale. Inoltre lo stadio, sui 281 metri quadri disponibili, occuperà una superficie di 140 mila metri quadrati, mentre l’altra metà sarà occupato dal verde. Il resto dello spazio servirà ai parcheggi, sia quello dello stadio (da 1600 posti) che da quello per negozi e servizi.