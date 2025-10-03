Milan, che occasione per il baby rossonero contro la Juventus: Allegri è pazzo di lui

Nel big match del Milan contro la Juventus in programma domenica sera, Max Allegri vuole puntare sul giovane rossonero. Il tecnico livornese crede molto nel giovane talento.

Continua la preparazione del Milan in vista della super sfida di domenica sera contro la Juventus. All’Allianz Stadium si sfidano due squadre con un morale decisamente diverso: da un lato i rossoneri, forti della vittoria contro il Napoli e del primo posto in classifica, dall’atro la Vecchia Signora, reduce dalla beffa in Champions contro il Villarreal e in astinenza dei tre punti da ben quattro partite.

Un match che non può comunque essere sottovalutato dal Diavolo, contro un avversario che non può mai essere considerato del tutto sconfitto. In casa Milan non mancheranno le assenze, in primis quella sempre più probabile di Tomori per un risentimento all’adduttore e quella di Estupinan per squalifica. Assenze importanti, ma che Allegri sa già come fronteggiare.

Juventus-Milan, Estupinan squalificato: occasionissima per Bartesaghi

Il cartellino rosso di Estupinan contro il Napoli può rappresentare una grande chance per Davide Bartesaghi. Salvo sorprese, il classe 2005 sostituirà l’ecuadoregno sulla corsia di sinistra. Il talento di casa Milan ha già convinto Allegri in questi primi mesi, sicuro che le tante qualità del baby rossonero possano permettergli di diventare una delle colonne del Diavolo nei prossimi anni.

Dopo essere rimasto in panchina nelle prime cinque partite stagionali, Bartesaghi ha totalizzato 90 minuti in Coppa Italia contro il Lecce e una mezz’ora contro il Napoli. Solo un antipasto del minutaggio che Allegri gli garantirà nel corso della stagione.

Oltre che il tecnico rossonero, anche lo stesso Milan crede molto in Bartesaghi. Due estati fa la Roma si era fatta avanti, provando un nuovo tentativo anche dopo l’arrivo di Gian Piero Gasperini. Alcuni interessi sono arrivati anche dalla Premier League, ma in tutti i casi il Milan non ha mai aperto alla cessione del giocatore.

L’attuale stagione dovrà essere quella del grande salto per Bartesaghi, che con Allegri può davvero alzare l’asticella. Le qualità e il talento non mancano di certo, starà al classe 2005 sfruttare al meglio le occasioni che riceverà nei prossimi mesi.