Ansia Milan, la sfida contro il Como già preoccupa: c’è un triplo problema

Milan-Como scriverà una nuova storia. La trasferta in Australia porta però con se, oltre alla frustrazione dei tifosi, disagi e preoccupazioni per quanto riguarda la tenuta dei giocatori

È il tema del momento. Indiscrezioni circa le possibilità di vedere una giornata di serie A lontano dai confini nazionali erano sorte già in estate. Ora però è davvero ufficiale, Milan-Como in programma per il weekend 7-8 febbraio, si giocherà a Perth in Australia. Una svolta di portata storica, ma che trascina con sé parecchie polemiche e malumori, in primis per i tifosi.

Il calcio è per la gente, quante volte lo abbiamo letto, e per i tifosi delle due squadre, per gli habitué delle gradinate, non sarà di certo facile digerire una scelta dettata dal mercato e da esigenze di carattere economico. Di certo poi non sarà facile per i club protagonisti

Milan, Tavana avvisa i rossoneri

Ospite nel canale YouTube del giornalista Carlo Pellegatti, il dottore Rodolfo Tavana, per anni responsabile sanitario dei rossoneri durante l’era Berlusconi, ha parlato dei reali problemi che ci sono per i calciatori in occasione della trasferta in Australia:

“Parliamo, se tutto va bene con gli scali, di un volo di 20 ore, di un cambio di fuso e di un cambio di stagione: tre elementi.

Sul volo ci sono delle precauzioni da prendere e vale soprattutto per gli sportivi, bisogna fare in modo che arrivino alla partita nelle migliori condizioni. La prima cosa da fare è nutrirsi in base all’orario di arrivo. Devono assolutamente capire che condizioni troveranno e regolare la nutrizione in base al clima: là sarà estate. Abbigliamento leggero e bere parecchio durante l’allenamento”.