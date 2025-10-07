Milan Como, duro affondo di Rabiot: attacco totale al campionato di Serie A

Il centrocampista francese Adrien Rabiot ha usato dure parole per attaccare la decisione di giocare il match direttamente in Australia.

Milan Como si disputerà tra qualche mese ma intanto se ne discute ancora. In queste ore la lega serie A ha annunciato che la sfida si giocherà a Perth e non a San Siro, per la prima volta nella storia della serie A. Una mossa legata al marketing, agli sponsor ed ad introiti che avranno vari club ma non tutti hanno gradito. I tifosi specialmente non sono soddisfatti ma nelle ultime ore ha parlato anche Adrien Rabiot.

Il neo acquisto rossonero è l’uomo in più della squadra di Allegri in questo inizio di stagione, ha fatto bene e sta trascinando i rossoneri ma come sempre Rabiot non ha problemi a dire ciò che pensa, sempre e comunque. Le parole del giocatore stanno facendo molto discutere e il calciatore ha parlato ai microfoni di Le Figaro svelando le sue sensazioni.

Bufera Rabiot, l’attacco lascia di sasso

Tanti i temi trattati dal giocatore Adrien Rabiot che in primo luogo ha utilizzato dure parole per parlare della scelta di giocare Milan Como in Australia e ha sentenziato: “E’ totalmente pazzesco, sono accordi economici per fare avere visibilità al campionato ma tutto questo è al di sopra di noi. E’ pazzesco fare tanti chilometri per far giocare una partita fra due squadre italiane in Australia. Dobbiamo adattarci, come sempre”.

Rabiot ha parlato anche di cosa conta per lui in uno spogliatoio ma ha evitato di parlare della rissa avvenuta a Marsiglia con Rowe, episodio che ha sancito di fatto la fine della sua avventura con la squadra di Roberto De Zerbi.