Milan Fiorentina, sospiro di sollievo per il tecnico: il doppio annuncio non lascia dubbi

Al rientro della sosta il Milan affronterà un test molto insidioso e interessante contro la Fiorentina dell’ex Stefano Pioli.

Il Milan di Massimiliano Allegri è una delle squadre protagoniste di questo inizio di stagione e al momento il club sta andando piuttosto bene. 4 punti nelle ultime due sfide contro Juve e Napoli ed anche qualche rimpianto visto che i rossoneri hanno sbagliato un rigore e sprecato tanto nel match di Torino. Ora i rossoneri affronteranno la Fiorentina del grande ex Stefano Pioli.

I due club vivono momenti ben diversi, il Milan è in piena lotta Champions e la squadra vive un gran momento di forma mentre il tecnico dell’ultimo scudetto rossonero rischia la panchina e potrebbe addirittura salutare in caso di un’eventuale sconfitta a San Siro. Ma intanto arrivano importanti aggiornamenti dall’infermeria, ecco le ultime.

Milan Fiorentina, Pioli conta di recuperare entrambi i titolari

Arrivano importanti aggiornamenti in casa Fiorentina in vista della trasferta contro il Milan. Secondo quanto riporta Gazzetta.it in casa gigliata contano di recuperare sia Dodò che Fazzini per la sfida del 19 Dicembre a San Siro e a meno di clamorosi colpi di scena il giocatore sarà a disposizione. Pioli conta molto su entrambi e il loro recupero è fondamentale.

Il brasiliano ha avuto un problema al ginocchio destro nell’ultima sfida di campionato mentre Fazzini è reduce da una piccola botta alla caviglia. Nulla di grave fortunatamente e la Juve conterà sui due titolari per il match.