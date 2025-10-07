Leao fuori dai titolari, Allegri ci pensa: la sentenza in diretta lascia di sasso

L’attaccante portoghese Rafa Leao è ancora l’oggetto di discussione in casa Milan. Si cerca di capire come potrebbe essere utilizzato.

Tempo di Nazionali per quasi tutti i giocatori ma in casa Milan si fanno anche le opportune valutazioni. L’attaccante portoghese Rafa Leao è partito con la Nazionale ed i tifosi rossoneri sperano che non vi siano problemi anche perchè il giocatore è reduce da un lungo infortunio e tutti si auguravano (cosa non avvenuta) che la squadra lusitana non convocasse l’attaccante, tornato per scampoli di gara nelle sfide contro Napoli e Juventus. Ma anche queste due sfide sono finite sotto osservazione, Leao non ha convinto ed ora ci sono tanti dubbi.

Leao Milan, tanti dubbi sul giocatore

Per tutta la sua carriera Leao ha giocato nel Milan nel 4-3-3 dove ha dato il meglio di sè, lo abbiamo visto anche nell’anno dello scudetto. Allo stesso tempo però ci sono cose che non convincono e il giocatore non sembra a suo agio nel 3-5-2 nel ruolo di prima punta. Allegri ormai ha perfezionato questo modulo e ha provato nelle ultime gare sempre la coppia Pulisic – Gimenez.

Ora però le cose sono ben diverse, il Milan ha trovato la quadra e la squadra si trova nei piani alti della classifica. Leao è apparso svogliato nelle gare contro Napoli e Juve, con gli azzurri non era ancora al meglio ma contro la Juve ha fatto male, entrando male e soprattutto sprecando due importanti occasioni che sono costate due punti al club. Per questo Leao è finito sotto accusa e in queste ore in molti parlano di lui, critiche in tutti i modi.

Leao in panchina, Tancredi Palmeri è netto: arriva l’annuncio ufficiale

Attraverso il suo profilo Instagram il giornalista Tancredi Palmeri ha postato un video dove parla di Leao e del suo futuro. Il giornalista ha sottolineato che – dopo le prime prestazioni – Allegri potrebbe pensare di mettere Leao in panchina e utilizzarlo solo contro i club medio piccoli, lasciandogli cosi come un panchinaro, un panchinaro di lusso ma sempre un panchinaro.

Tancredi Palmeri ha sottolineato: “E se Allegri ci starebbe pensando seriamente, magari lo mette contro la medio piccola in casa ma lo evita invece nella trasferta contro il Cagliari”. Per il giornalista infatti Leao titolare rappresenta un uomo in meno nel pressing e quindi si chiede il giornalista: “E se questo Milan di Allegri non volesse titolare Leao”, e il dubbio che colpisce cosi il giornalista.