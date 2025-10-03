“Via Leao e due colpi per lo scudetto”, sorpresa Milan: rivoluzione totale per lo scudetto

Nelle ultime ore una dichiarazione improvvisa ha animato il mondo Milan. La sentenza ha sorpreso davvero tutti gli addetti ai lavori.

Il Milan può lottare per vincere lo scudetto anche senza la sua stella Rafa Leao? In molti si fanno questa domanda ma questa prima parte di stagione ha fatto portare diverse domande ai tifosi e a parte degli addetti ai lavori. Il club non ha mai utilizzato praticamente Rafa in questa stagione ed anche contro la Juve il giocatore partirà dalla panchina. Leao resta un giocatore importante ma c’è chi si chiede cosa potrebbe fare il club rossonero cedendo il portoghese e incassando cosi una lauta cifra dal mercato.

Addio Leao? Spunta la sentenza in casa Milan

Il giornalista Paolo Ziliani è molto conosciuto per il suo modo schietto di porsi e nelle ultime ore ha fatto molto rumore la sua Newsletter Palla Avvelenata dove parla del club rossonero ed analizza cosa potrebbe fare il Milan con Leao. Le sue parole sono abbastanza sorprendenti e destinate a fare rumore nelle prossime ore:

“Già in questo momento non c’è alcun bisogno di Leao per il Milan. I 30 minuti contro il Napoli hanno dimostrato anzi come lui possa essere dannoso e questa è l’occasione per uscire da un equivoco in cui il Milan si trascina ormai da anni”, parlando appunto di Leao e del fatto che sia l’uomo chiave del club rossonero. Ognuno ha il suo punto di vista ma il giornalista è netto nel vedere Leao più un male che un bene per la formazione ora allenata da Massimiliano Allegri.

Leao sul mercato e due colpi per il nuovo Milan: Ziliani sorprende tutti

Quando parliamo di Leao trattiamo comunque di un giocatore che vale quasi 100 milioni di euro e cosi Ziliani pensa anche a come il Milan – già nella sessione invernale di gennaio – possa intervenire per sostituire l’attaccante e prendere due giocatori più congeniali al gioco del tecnico livornese Allegri. Ziliani ha proseguito con il suo discorso chiarendo:

“Per dirla in parole povere penso che se il Milan a gennaio si decidesse a disfarsi di Leao e coi soldi della cessione comprasse, ad esempio penso a Kim e Vlahovic, il Milan vincerebbe lo scudetto o in ogni caso ci andrebbe molto vicino”. Parole importanti e inoltre Ziliani prosegue elogiando alcuni giocatori che stanno trascinando il club in queste settimane:

“Ho seguito molto l’avvio di stagione di questo Milan ed è stato ben oltre le più rosee previsioni grazie a Modric, Rabiot e Pulisic, oltre ovviamente ad Allegri”, chiude cosi l’uomo.