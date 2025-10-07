Milan, Romano netto su Leao: “La società ha già preso una decisione sul suo futuro”

Scoppia il caso in casa rossonera: al centro dell’occhio del ciclone c’è il portoghese, ecco cosa sta accadendo.

É periodo di riflessioni in casa Milan. Il pareggio contro la Juventus e la prestazione sottotono di alcuni uomini rossoneri ha scatenato non poche polemiche nell’ambiente del Diavolo.

La partita contro i bianconeri ha messo in luce le difficoltà di Rafael Leao nel concretizzare le occasioni da gol. Entrato nel secondo tempo, il portoghese ha fallito due opportunità che avrebbero potuto cambiare l’esito del match. Questo ha suscitato reazioni contrastanti tra tifosi e addetti ai lavori.

Il futuro di Leao in bilico? La risposta della società

Le critiche non mancano in casa Milan. Anche l’ex calciatore Antonio Cassano ha messo in discussione le qualità tecniche di Leao, ai microfoni del programma “Viva El Futbol”, evidenziando lacune nel suo gioco. Ha anche criticato l’ingaggio del portoghese, paragonandolo a quello di altri giocatori con prestazioni più costanti.

Nonostante le critiche esterne, però, il Milan ha espresso fiducia in Leao. Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha sottolineato che non esiste alcun “caso Leao” all’interno del club. Ha aggiunto che Allegri considera il portoghese una parte fondamentale del progetto, esigendo da lui maggiore concretezza. Il giornalista ha così commentato:

“Leao rimane indiscutibilmente un pilastro per questo Milan, un giocatore su cui Max Allegri punta fortemente ma dal quale pretende un rendimento superiore. Non esiste nessun “caso Leao”, la società è tranquilla”

Milan, nessun “caso Leao”: Allegri è sicuro

Massimiliano Allegri ha ribadito la sua fiducia in Leao, ma ha sottolineato la necessità di migliorare la sua concretezza sotto porta. Il tecnico ha evidenziato che il talento del portoghese è indiscutibile, ma che è fondamentale trasformare le occasioni in gol per essere decisivi. Dal calciatore pretende maggiore attenzione nel seguire l’azione e precisione sotto porta.

Rafael Leao si trova in un momento cruciale della sua carriera al Milan. Mentre il club e l’allenatore continuano a sostenerlo, le critiche esterne evidenziano la necessità di un miglioramento nella sua capacità di finalizzazione. Il prossimo periodo sarà decisivo per capire se Leao riuscirà a rispondere alle aspettative e a consolidare il suo ruolo nel progetto rossonero.