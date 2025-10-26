Atalanta – Milan, Juric avvisa Allegri: parole chiare!

Tra poco più di due giorni i rossoneri torneranno in campo per la delicata trasferta contro l’Atalanta. L’obiettivo del diavolo è dimenticare subito il brutto scivolone in casa contro il Pisa. Una partita che, però, secondo il tecnico della Dea, non cambia la forza di Allegri e della sua squadra.

Al termine del pareggio della sua Atalanta contro la Cremonese, il tecnico croato ha parlato ai canali ufficiali del club bergamasco, sottolineando l’importanza e la difficoltà del match contro il Milan di martedì. Di seguito le sue parole:

“Ci aspetta una partita tosta. Contro il Pisa è arrivato un pareggio grazie ad un tiro da 30 metri per cui bisogna avere anche fortuna. Il Milan ha però grandi giocatori e con Allegri è una squadra molto solida e competitiva”.