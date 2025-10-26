Atalanta – Milan, Juric avvisa Allegri: parole chiare!

Tra poco più di due giorni i rossoneri torneranno in campo per la delicata trasferta contro l’Atalanta. L’obiettivo del diavolo è dimenticare subito il brutto scivolone in casa contro il Pisa. Una partita che, però, secondo il tecnico della Dea, non cambia la forza di Allegri e della sua squadra.
“Bisogna avere anche fortuna”, il messaggio diretto di Juric
Al termine del pareggio della sua Atalanta contro la Cremonese, il tecnico croato ha parlato ai canali ufficiali del club bergamasco, sottolineando l’importanza e la difficoltà del match contro il Milan di martedì. Di seguito le sue parole:
“Ci aspetta una partita tosta. Contro il Pisa è arrivato un pareggio grazie ad un tiro da 30 metri per cui bisogna avere anche fortuna. Il Milan ha però grandi giocatori e con Allegri è una squadra molto solida e competitiva”.