Brutte notizie per il Milan, arriva l’esito della risonanza: doccia fredda per Allegri

Nuovo problema fisico per il Milan in un momento cruciale della stagione. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale per uno dei titolari più impiegati da Massimiliano Allegri. Lo stop, seppur contenuto, obbliga lo staff tecnico a rivedere i piani per le prossime gare di Serie A, con una rivalutazione prevista tra dieci giorni. La priorità è il recupero completo, senza correre rischi inutili.

La diagnosi confermata

“La risonanza magnetica di Christian Pulisic ha evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale: sarà rivalutato tra circa dieci giorni.”

Con questo comunicato, il club rossonero ha confermato i timori emersi dopo gli ultimi test medici. Un infortunio gestibile, ma che richiede attenzione e lavoro personalizzato. Lo staff sanitario del Milan ha già impostato un programma specifico di recupero per accompagnare il giocatore verso il rientro graduale in gruppo.

Le alternative per Allegri

La lesione costringe Massimiliano Allegri a trovare nuove soluzioni nel reparto offensivo. A Milanello scalpita Rafael Leao, desideroso di ritrovare la condizione migliore dopo qualche settimana complicata. Resta in osservazione anche Christopher Nkunku, che ha accusato un fastidio al piede nei giorni scorsi e sarà valutato quotidianamente dallo staff medico.

Le prossime partite di Serie A, molto importanti per restare attaccati alla vetta della classifica, obbligheranno il tecnico a dosare energie e rotazioni, con l’obiettivo di mantenere competitività senza rischiare nuovi problemi fisici.

La riflessione

Il Milan si trova davanti all’ennesima prova di solidità. Gli infortuni hanno segnato più volte la stagione, ma la risposta del gruppo resta un punto di forza. Recuperare l’equilibrio e gestire le assenze con intelligenza sarà fondamentale per non interrompere il percorso di crescita. Ogni pausa, se gestita con attenzione, può diventare un’occasione per ripartire meglio.