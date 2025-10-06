Calciomercato Milan, tutto pronto per il rinnovo di un big: Tare spinge per la firma

Il campionato si ferma per dare spazio alle Nazionali, per il Milan è tempo di riflessioni non solo dal punto di vista tattico, ma anche per il futuro dei suoi uomini.

Il Milan non va oltre lo 0-0 a Torino. Una partita ricca di errori tecnici, distrazioni e momenti di confusione assoluta. Né Allegri, né Tudor hanno saputo guidare i proprio uomini alla vittoria. Le occasioni ci sono state, ma nessuna delle due compagini ha trovato il gol vincente.

Un pareggio che frena la corsa di entrambe, ma contribuisce comunque a una scia positiva di risultati. Ora testa alle Nazionali e al lavoro continuativo che mister Allegri farà con i rossoneri rimasti a Milanello. Ma in Casa Milan la dirigenza è a lavoro sul fronte dei rinnovi.

Milan, pronto il rinnovo di un big: i dettagli

Nel mondo del Milan, la gestione dei rinnovi sta diventando un elemento centrale del progetto complessivo. La società rossonera, guidata dal direttore sportivo Igli Tare, starebbe rompendo gli indugi per dare una nuova linfa contrattuale ad un difensore, considerato ormai una pedina imprescindibile all’interno della rosa. Si tratta di Fikayo Tomori, il cui contratto attuale scade il 30 giugno 2027.

Secondo quanto riporto dall’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, i contatti tra le parti sarebbero avanzati in maniera veloce. La decisione di accelerare la trattativa non nasce dal nulla: Tomori si è ritagliato spazio non solo grazie alle sue qualità difensive, ma anche per la sua capacità di inserirsi nei meccanismi tattici richiesti da Allegri.

In più occasioni ha dimostrato di poter essere un riferimento in campo, esprimendo leadership e solidità. Per il Milan, valorizzare un difensore che ha già compiuto il salto di qualità è meno rischioso rispetto a scommettere su un profilo esterno da adattare.

Tomori e Milan ancora insieme: il fattore cruciale per la trattiva

Un ulteriore punto a favore della trattativa è la volontà del giocatore stesso. Infatti sembrerebbe che Tomori avrebbe manifestato desiderio di restare a Milano, rifiutando interessamenti internazionali nei mesi scorsi. Tuttavia, non mancano i rischi.

Se le parti non troveranno un accordo sulle cifre o sulle clausole, il rinnovo rischia di arenarsi, aprendo scenari inaspettati. Un Tomori in scadenza sarebbe automaticamente una variabile di mercato, soggetta alle attenzioni esterne. All’interno è quindi essenziale che il rapporto tra giocatore, club e management resti saldo e trasparente.

Infine, è rilevante che questa operazione arrivi in un momento in cui il Milan ha bisogno di certezze difensive. Le ambizioni sono alte e per competere ai vertici è indispensabile potersi affidare a leader affidabili nel reparto arretrato. Proprio per questo il rinnovo di Tomori non è solo una questione puramente contrattuale, ma un tassello strategico per rafforzare un progetto tecnico coerente.