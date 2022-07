Milan al lavoro per il rinnovo di Tomori: la risposta del centrale inglese

Oltre al mercato in entrata, il Milan, sta trattando diversi rinnovi di contratto. Dopo quello avvenuto nella giornata di ieri, ora è il turno di Fikayo Tomori. Il difensore inglese, arrivato in prestito con diritto di riscatto a gennaio 2021, si è preso la difesa rossonera diventandone un leader indiscusso grazie alle sue qualità. Qualità che, nell’estate scorsa, hanno spinto il Milan a sborsare 28 milioni nelle casse del Chelsea per acquistarlo a titolo definitivo.

Tomori, attualmente, guadagna 2 milioni di euro a stagione. Una cifra destinata a salire, così come la durata del suo contratto, fissata per ora al 2025. L’ingaggio passerà con ogni probabilità tra i 3,5 e i 4 milioni stagioni. Un ingaggio importante per un calciatore importante vero e proprio baluardo della difesa rossonera per il diciannovesimo scudetto. Tomori ha già dato il suo consenso e in queste ore i suoi agenti sono già a la lavoro per trovare l’accordo con Massara e Maldini per il rinnovo. Un matrimonio destinato a durare ancora per molto tempo.