ULTIM’ORA- Grana per il Milan: c’è un infortunio, salterà la Juve

Guai per Stefano Pioli. Alla vigilia di Juventus-Milan, una pedina rossonera ha rimediato un infortunio che lo costringerà a saltare il big match di domani.

Onorare il campionato fino all’ultima goccia di sudore. È tutto ciò che il Milan può fare in un finale di stagione da disputare con il giusto spirito e la giusta mentalità, in attesa di ripartire da zero dalla prossima estate. Malgrado i quattro giorni infernali vissuti dalla squadra e dai suoi sostenitori, bisogna rimanere concentrati in vista del prossimo impegno. Una sfida mai banale quella tra Juventus e Milan, che può decidere chi occuperà il secondo posto in classifica.

Come i rossoneri, anche gli uomini di Allegri non vantano di uno score eccezionale nelle ultime gare disputate. La Signora ha staccato il pass per la finale di Coppa Italia ma deve prestare attenzione alle inseguitrici. Sul fronte opposto, il Milan vuole mettere una seria ipoteca sulla seconda posizione in classifica. Sarà tutt’altro che semplice per la truppa di Pioli rialzare la testa dopo le ultime quattro gare giocate, in cui Leao e compagni hanno perso tre volte e pareggiata una. Inoltre il Diavolo dovrà fare i conti con un’infermieria che si è riempita nelle ultime ore.

Juventus-Milan, guai per Pioli: le ultime

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico dovrà fare a meno di Luka Jovic. L’attaccante è alle prese con un affaticamento muscolare rimediato nella seduta odierna. Un fastidio fisico che compromette la presenza all'”Allianz Stadium”. Nulla di preoccupante, ma la condizione del serbo non è tale da poter giocare il match imminente. Il numero 15 dovrebbe comunque tornare a breve.

L’infortunio mette nei guai Pioli, che schiererà Olivier Giroud come unica punta e Okafor come unico sostituto a gara in corso. Emergenza in difesa, reparto in cui le scelte sono contate. Tra squalifiche e problemi fisici, l’allenatore sarà costretto a schierare un quartetto obbligato. Non saranno infatti disponibili Calabria e Theo Hernandez, squalificati a seguito delle due espulsioni rimediate nei parapiglia scattate nei minuti di recupero del derby. Con i due terzini out anche Tomori, il quale è stato fermato dal Giudice Sportivo dopo la diffida, oltre a Kalulu e Kjaer infortunati.

Pioli si affiderà quindi ad una coppia di laterali inedita. Al posto del capitano pronto Musah, mentre sulla fascia opposta agirà Florenzi. In panchina scalpitano i giovani Terracciano e Jimenez, pronti a subentrare in caso di necessità. Per il resto spazio ai titolarissimi, bramosi di un riscatto che deve arrivare al più presto.